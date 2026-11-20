Egy szabad hétvége után folytatódott a 2026-os világbajnokság, a mezőny Nevada felé vette az irányt, ahol a helyi idő szerint csütörtök délután rendezett első szabadedzéssel vette kezdetét a 4. Las Vegas-i Nagydíj programja, amely egyben az évzáró tripla hétvége első állomása. Az egyéni után a konstruktőri bajnoki cím sorsa is eldőlt, de így is maradtak nyitott kérdések a szezonhajrára. Az összetettbeli második helyért még öt versenyző van harcban, de a Red Bull és a McLaren, valamint a Haas és az Audi is kemény csatát vív a konstruktőri bajnokságban.

A jelenleg másodikként álló Max Verstappen lendületben érkezett meg a helyszínre, és a hozzá képest 33 pont hátrányban hatodik pozíciót elfoglaló Lando Norris is a fő esélyesek között szerepelt a hétvége kezdetén. Az előző futamhétvégén diadalmaskodó McLaren ráadásul újabb fejlesztéseket hozott a 2027-es felkészülés jegyében, így érdekes volt látni, milyen formában kezdenek a wokingiak Nevadában.

Frissítéssel készül a Mercedes is, amely Sao Paulóban először maradt dobogó nélkül. Az „ezüstnyilak” az ADUO-rendszer keretében vetették be az új turbófeltöltőt, amelyet a gyári csapatnál egyedül Andrea Kimi Antonelli használ, míg George Russell a korábbi specifikáció mellett marad, mivel az új elem beépítése újabb rajtbüntetést vonna maga után.

A McLarennél azonban Norris és Oscar Piastri is megkapta a motorfejlesztést, igaz, a várható előrelépés a motorbeszállító szerint viszonylag kicsi. Bár egyik pilóta esetében sem jár hátrasorolással az új turbófeltöltő beszerelése, Antonelli és Piastri új belső égésű motort is kapott, ami előbbi esetében öt, utóbbiéban tíz rajthelyes büntetést von maga után. Az eltérő szankció oka, hogy az ausztrál versenyző először lépi túl az adott elemből engedélyezett mennyiséget, míg az olasz másodszor.

A nyitányon három istállónál nem a megszokott pilótapáros ült autóba: a Ferrarinál Dino Beganovic, az Aston Martinnal Jak Crowford, a Haasnál pedig Hirakava Rjó kapott újabb lehetőséget. A Scuderiánál Lewis Hamilton, a silvertone-iaknál Fernando Alonso, míg az amerikaiaknál a továbbra is szerződéshosszabbításra váró Oliver Bearman nem vett részt, túl sok pályaidőt azonban nem veszítettek a pilótatársakhoz képest.

A körülmények ugyanis nem különösebben voltak ideálisak az első hatvan percben: az előzetes várakozásoknak megfelelően megérkezett a csapadék, és a nyitó tréning kezdetén heves esőzés fogadta a mezőnyt, miközben az aszfalt hőmérséklete mindössze 15 Celsius-fok volt.

A versenyzők sokáig nem is merészkedtek ki a pályára: az első negyed órában csak Sergio Pérez hagyta el a garázst, és teljesített egy installációs kört az extrém esőgumin. Félidőhöz közeledve először a két Haas-pilóta, majd a napokban hosszabbító Valtteri Bottas törte meg a csendet egy-egy próbakör idejére, amit követően újra kiürült a pálya. Noha a fennmaradó időben újabb versenyzők is felmérték a körülményeket, az eső végig kitartott, és végül senki sem teljesített mért kört. Öten, a McLaren és a Racing Bulls kettőse, valamint Lance Stroll ráadásul a garázst sem hagyta el a teljes gyakorlás során.

Bár mért kör nem született, az időlista élén az elsőként pályára hajtó Pérez foglalt helyet, a mexikóit Hirakava, a második nagyydíját teljesítő Rafael Camara, Bottas és Beganovic zárta.

Folytatás 5 órakor a második szabadedzéssel.

4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ NOVEMBER 20., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Sergio Pérez mért idő nélkül 2. szabadedzés 5.00–6.00 NOVEMBER 21., SZOMBAT 3. szabadedzés 1.30–2.30 Időmérő 5.00–6.00 NOVEMBER 22., VASÁRNAP A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja 5.00 HÁTRALÉVŐ VERSENYEK Katari Nagydíj, Loszaíl november 29., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 6., 14.00



