A víz uralta a Las Vegas-i Nagydíj első edzését. A heves esőzés miatt alig merészkedtek ki a versenyzők a pályára, és végül senki sem iratkozott fel az időlistára, miközben öten el sem hagyták a garázst. A tréninget kihagyó Lewis Hamilton, Fernando Alonso és Oliver Bearman így nem került hátrányba a pilótatársakkal szemben, és a mezőny szinte egyszerre kezdte meg az ismerkedést a továbbra is vizes pályával a második tréningen.

A két gyakorlás között ugyanis hiába állt el az eső, az aszfalt továbbra is vizes maradt, és a pilóták extrém esőgumin tették meg első tapogatózó köreiket. A korai próbálkozások után Charles Leclerc nevével kezdődött az időlista, ráadásul már bő negyedóra után elérkezett a gumiváltás ideje. Elsőként Lando Norris hagyta el a garázst köztes esőgumin, és a brit pilóta példáját a tíz rajthelyes büntetést kapó Oscar Piastri, majd hamarosan a többiek is követték.

Félidőhöz közeledve az újabb fejlesztéseket hozó, valamint a Mercedes új turbófeltöltőjét is használó McLaren párosa foglalta el az első két helyet, míg harmadikként George Russell következett, aki a gyári csapatnál a régebbi specifikációjú elemmel futott, szemben Andrea Kimi Antonellivel, aki megkapta a továbbfejlesztett komponenst. Bár az olasz a turbófeltöltő esetében nem lépte át a megadott mennyiséget, az idény 21. versenyhétvégéjére új belső égésű motort is szereltek az autójába, ami már öt rajthelyes hátrasorolást vont maga után.

Míg a mezőny egyes tagjai fél óra elteltével már a tízkörös határt közelítették, vagy épp át is lépték, az elmúlt három Las Vegas-i futamból kettőt megnyerő Max Verstappen mért kör nélkül állt, ahogyan Valtteri Bottas és az Alpine párosa is. Utolsóként a holland pilóta iratkozott fel az időlistára, aki éppen a rövid piros zászlós megszakítás előtt hagyta el a garázst. A kényszerszünet hátterében némi műanyag hulladék állt, amit a felerősödő szél fújhatott be a nyomvonalra.

A kényszerszünet után többen is javítottak: a leggyorsabbnak Russell bizonyult, akit mindössze 71 ezred hátránnyal követett Pierre Gasly az Alpine-nal. A harmadik Leclerc lett, majd Isack Hadjar, a bukóteret többször is megjáró Lewis Hamilton, Norris, Antonelli, Franco Colapinto, illetve Alonso zárta az első tízes sorát. A motorra panaszkodó Verstappen végül a tizenharmadik pozícióban végzett.

Folytatás szombaton 1 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:47.272 átlag: 208.102 km/ó 2. Gasly Alpine-Mercedes 1:47.343 0.071 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:47.605 0.333 4. Hadjar Red Bull-Ford 1:48.407 1.135 5. Piastri McLaren-Mercedes 1:48.453 1.181 6. Hamilton Ferrari 1:48.483 1.211 7. Norris McLaren-Mercedes 1:48.837 1.565 8. Antonelli Mercedes 1:49.043 1.771 9. Colapinto Alpine-Mercedes 1:49.229 1.957 10. Alonso Aston Martin-Honda 1:49.231 1.959 11. Stroll Aston Martin-Honda 1:49.782 2.510 12. Albon Williams-Mercedes 1:49.829 2.557 13. Verstappen Red Bull-Ford 1:50.141 2.869 14. Pérez Cadillac-Ferrari 1:50.431 3.159 15. Bearman Haas-Ferrari 1:50.699 3.427 16. Lawson Racing Bulls-Ford 1:51.009 3.737 17. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:51.148 3.876 18. Sainz Williams-Mercedes 1:51.571 4.299 19. Hülkenberg Audi 1:51.807 4.535 20. Bortoleto Audi 1:52.325 5.053 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:52.794 5.522 22. Camara Haas-Ferrari 1:53.589 6.317

4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ NOVEMBER 20., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Pérez mért idő nélkül 2. szabadedzés 1. Russell 1:47.272 NOVEMBER 21., SZOMBAT 3. szabadedzés 1.30–2.30 Időmérő 5.00–6.00 NOVEMBER 22., VASÁRNAP A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja 5.00 HÁTRALÉVŐ VERSENYEK Katari Nagydíj, Loszaíl november 29., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 6., 14.00



