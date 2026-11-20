Russell volt a leggyorsabb a vizes pályán Las Vegasban
A víz uralta a Las Vegas-i Nagydíj első edzését. A heves esőzés miatt alig merészkedtek ki a versenyzők a pályára, és végül senki sem iratkozott fel az időlistára, miközben öten el sem hagyták a garázst. A tréninget kihagyó Lewis Hamilton, Fernando Alonso és Oliver Bearman így nem került hátrányba a pilótatársakkal szemben, és a mezőny szinte egyszerre kezdte meg az ismerkedést a továbbra is vizes pályával a második tréningen.
A két gyakorlás között ugyanis hiába állt el az eső, az aszfalt továbbra is vizes maradt, és a pilóták extrém esőgumin tették meg első tapogatózó köreiket. A korai próbálkozások után Charles Leclerc nevével kezdődött az időlista, ráadásul már bő negyedóra után elérkezett a gumiváltás ideje. Elsőként Lando Norris hagyta el a garázst köztes esőgumin, és a brit pilóta példáját a tíz rajthelyes büntetést kapó Oscar Piastri, majd hamarosan a többiek is követték.
Félidőhöz közeledve az újabb fejlesztéseket hozó, valamint a Mercedes új turbófeltöltőjét is használó McLaren párosa foglalta el az első két helyet, míg harmadikként George Russell következett, aki a gyári csapatnál a régebbi specifikációjú elemmel futott, szemben Andrea Kimi Antonellivel, aki megkapta a továbbfejlesztett komponenst. Bár az olasz a turbófeltöltő esetében nem lépte át a megadott mennyiséget, az idény 21. versenyhétvégéjére új belső égésű motort is szereltek az autójába, ami már öt rajthelyes hátrasorolást vont maga után.
Míg a mezőny egyes tagjai fél óra elteltével már a tízkörös határt közelítették, vagy épp át is lépték, az elmúlt három Las Vegas-i futamból kettőt megnyerő Max Verstappen mért kör nélkül állt, ahogyan Valtteri Bottas és az Alpine párosa is. Utolsóként a holland pilóta iratkozott fel az időlistára, aki éppen a rövid piros zászlós megszakítás előtt hagyta el a garázst. A kényszerszünet hátterében némi műanyag hulladék állt, amit a felerősödő szél fújhatott be a nyomvonalra.
A kényszerszünet után többen is javítottak: a leggyorsabbnak Russell bizonyult, akit mindössze 71 ezred hátránnyal követett Pierre Gasly az Alpine-nal. A harmadik Leclerc lett, majd Isack Hadjar, a bukóteret többször is megjáró Lewis Hamilton, Norris, Antonelli, Franco Colapinto, illetve Alonso zárta az első tízes sorát. A motorra panaszkodó Verstappen végül a tizenharmadik pozícióban végzett.
Folytatás szombaton 1 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Russell
|Mercedes
|1:47.272
|átlag: 208.102 km/ó
|2.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:47.343
|0.071 mp h.
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|1:47.605
|0.333
|4.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:48.407
|1.135
|5.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:48.453
|1.181
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|1:48.483
|1.211
|7.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:48.837
|1.565
|8.
|Antonelli
|Mercedes
|1:49.043
|1.771
|9.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:49.229
|1.957
|10.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:49.231
|1.959
|11.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:49.782
|2.510
|12.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:49.829
|2.557
|13.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:50.141
|2.869
|14.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:50.431
|3.159
|15.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:50.699
|3.427
|16.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:51.009
|3.737
|17.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:51.148
|3.876
|18.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:51.571
|4.299
|19.
|Hülkenberg
|Audi
|1:51.807
|4.535
|20.
|Bortoleto
|Audi
|1:52.325
|5.053
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:52.794
|5.522
|22.
|Camara
|Haas-Ferrari
|1:53.589
|6.317
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Pérez mért idő nélkül
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:47.272
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1.30–2.30
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00