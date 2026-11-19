Kettészakadt a II. középdöntős csoport; Sipos Adriánék nem bírtak a PSG-vel a férfi kézi BL-ben
A II. számú csoportban így továbbra is hibátlan a Barca, a Magdeburg és a Sporting, míg a GOG, a Kielce és a Dinamo Bucuresti nullapontos.
A másik hatosban a PSG-től nem tudott pontot csenni a Melsungen, pedig öt perccel a vége lőtt még döntetlen volt az állás. A német csapatban Sipos Adrián nem szerzett gólt, míg Palasics Kristóf három lövést hárított, így 21.43 százalékos hatékonysággal védett.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT
Melsungen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 33–35 (18–18)
Ld: J. Golla, Mensing 8-8, ill. Prandi 8
Szerdán játszották
Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) 34–31 (18–16)
Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC 26–30 (17–14)
II. CSOPORT
GOG (dán)–Magdeburg (német) 35–36 (20–21)
Ld: Lykke 7, ill. Claar, Magnússon 9-9
Kielce (lengyel)–Barca (spanyol) 24–32 (14–18)
Ld: Monar, Nahi 5-5, ill. J. el-Dera 6, Mem 5
Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román) 36–27 (18–14)
Ld: F. Costa 11, ill. Dedu 8