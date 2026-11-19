A II. számú csoportban így továbbra is hibátlan a Barca, a Magdeburg és a Sporting, míg a GOG, a Kielce és a Dinamo Bucuresti nullapontos.

A másik hatosban a PSG-től nem tudott pontot csenni a Melsungen, pedig öt perccel a vége lőtt még döntetlen volt az állás. A német csapatban Sipos Adrián nem szerzett gólt, míg Palasics Kristóf három lövést hárított, így 21.43 százalékos hatékonysággal védett.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT

Melsungen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 33–35 (18–18)

Ld: J. Golla, Mensing 8-8, ill. Prandi 8

Szerdán játszották

Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) 34–31 (18–16)

Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC 26–30 (17–14)

II. CSOPORT

GOG (dán)–Magdeburg (német) 35–36 (20–21)

Ld: Lykke 7, ill. Claar, Magnússon 9-9

Kielce (lengyel)–Barca (spanyol) 24–32 (14–18)

Ld: Monar, Nahi 5-5, ill. J. el-Dera 6, Mem 5

Sporting CP (portugál)–Dinamo Bucuresti (román) 36–27 (18–14)

Ld: F. Costa 11, ill. Dedu 8