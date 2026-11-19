Ónodi-Jánoskúti Máté egy gólja ellenére az USAM Nimes Gard 36–34-re kikapott a Caen otthonában.

Korsós Dorina egyszer volt eredményes a Rapid Bucuresti-ben, amely 26–24-es sikerrel távozott a CSM Targu Jiu otthonából a román női bajnokságban.

Palasics Kristóf és Sipos Adrián csapata, a német MT Melsungen házigazdaként 35–33-ra kikapott a Paris Saint-Germaintől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének csütörtöki játéknapján, erről lentebb bővebben is beszámoltunk.