Hanusz négy góllal és három gólpasszal zárt a Cesson-Rennes-ben – európai kézilabdakörkép
Hanusz Egon négy találattal és három gólpasszal zárt a Cesson-Rennes-ben, amely 21–21-es döntetlent játszott a hozzá hasonlóan kieső helyen álló USDK Dunkerque vendégként a francia élvonalban.
Ónodi-Jánoskúti Máté egy gólja ellenére az USAM Nimes Gard 36–34-re kikapott a Caen otthonában.
Korsós Dorina egyszer volt eredményes a Rapid Bucuresti-ben, amely 26–24-es sikerrel távozott a CSM Targu Jiu otthonából a román női bajnokságban.
Palasics Kristóf és Sipos Adrián csapata, a német MT Melsungen házigazdaként 35–33-ra kikapott a Paris Saint-Germaintől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének csütörtöki játéknapján, erről lentebb bővebben is beszámoltunk.
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