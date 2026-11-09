A magyar válogatottban nem játszhat, meghívták a szerbek az ETO FC védőjét a keretükbe

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.09. 19:31
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Miljan Krpicsről alighanem le kell mondani a magyar válogatottnál (Fotó: Kovács Péter)
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Miljan Krpics Nemzetek Ligája magyar válogatott szerb válogatott
A Szerb Labdarúgó-szövetség (FSS) hétfőn bejelentette, hogy utólag meghívást kapott a Nemzetek Ligájára készülő válogatott keretébe az ETO FC védője, Miljan Krpics.

Az FSS honlapján közzétett hírben Veljko Paunovics szövetségi kapitány arról beszélt, hogy az AC Milan védője, Sztrahinja Pavlovics ütést kapott a veséjére, ezért orvosi felügyelet alatt áll. A 25 éves, 59-szeres válogatott játékosra még további vizsgálatok várnak, de a szövetségi kapitány szerint valószínűleg nem léphet pályára az NL-meccseken (a szerbek pénteken a németekkel, hétfőn a görögökkel csapnak össze az A-ligában), ezért meghívta a keretbe az ETO FC 23 éves belső védőjét, Miljan Krpicset.

A Verbászon született, magyar és szerb állampolgársággal is rendelkező hátvéd 2024 nyara óta játszik Győrben, s a neve korábban szóba került a magyar válogatottnál is. Marco Rossi márciusban beszélt arról (majd a lapunknak októberben adott interjújában is szóba hozta), hogy régóta figyelik Krpicset, ám a játékos a FIFA szabályzata szerint nem szerepelhet a magyar nemzeti csapatban – ahhoz öt évig folyamatosan Magyarországon kellene élnie –, így nem hívhatja meg.

Korábban Loic Nego így lehetett magyar válogatott, hogy kivárta ezt az öt évet, s ugyanilyen okból, mint Krpics, nem játszhat magyar színekben a Ferencváros támadó középpályása, Corbu Máriusz sem, aki szombaton a román válogatottba kapott meghívót.

 

Miljan Krpics Nemzetek Ligája magyar válogatott szerb válogatott
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