A magyar válogatottban nem játszhat, meghívták a szerbek az ETO FC védőjét a keretükbe

Az FSS honlapján közzétett hírben Veljko Paunovics szövetségi kapitány arról beszélt, hogy az AC Milan védője, Sztrahinja Pavlovics ütést kapott a veséjére, ezért orvosi felügyelet alatt áll. A 25 éves, 59-szeres válogatott játékosra még további vizsgálatok várnak, de a szövetségi kapitány szerint valószínűleg nem léphet pályára az NL-meccseken (a szerbek pénteken a németekkel, hétfőn a görögökkel csapnak össze az A-ligában), ezért meghívta a keretbe az ETO FC 23 éves belső védőjét, Miljan Krpicset.

A Verbászon született, magyar és szerb állampolgársággal is rendelkező hátvéd 2024 nyara óta játszik Győrben, s a neve korábban szóba került a magyar válogatottnál is. Marco Rossi márciusban beszélt arról (majd a lapunknak októberben adott interjújában is szóba hozta), hogy régóta figyelik Krpicset, ám a játékos a FIFA szabályzata szerint nem szerepelhet a magyar nemzeti csapatban – ahhoz öt évig folyamatosan Magyarországon kellene élnie –, így nem hívhatja meg.

Korábban Loic Nego így lehetett magyar válogatott, hogy kivárta ezt az öt évet, s ugyanilyen okból, mint Krpics, nem játszhat magyar színekben a Ferencváros támadó középpályása, Corbu Máriusz sem, aki szombaton a román válogatottba kapott meghívót.