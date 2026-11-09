Fegyelmi okokra hivatkozva hagyták ki az Eb-csapatból a tollaslabdázót

Vasárnap hirdette ki az MTLSZ a decemberi vegyescsapat-Európa-bajnokságon indulók névsorát, amelyből hiányzott a női ranglista második helyezettje. A szokatlanul kemény hangú közlemény külön kitért arra, hogy ő miért nem került be a válogatottba. Az alábbiakban a közleményt olvashatják, amelyet változtatás nélkül közlünk.

„A felnőtt válogatott keret összeállításáról és az ezzel kapcsolatos szakmai döntésről

A Magyar Tollaslabda Szövetség elnöksége a decemberben Csehországban megrendezésre kerülő Vegyes Csapat Európa-bajnokságra nevezendő felnőtt válogatott keret összeállításával kapcsolatban az alábbi közleményt teszi közzé.

A szövetségi kapitány a keretszűkítés után az alábbi játékosokat nevezte a decemberi Vegyes Csapat Európa-bajnokságra:

Mesterházy Milán, Horváth Csanád, Kis-Kasza Miklós, Tóth Kristóf

Sándorházi Vivien, Hart Petra, Szabó Zsófi

Az MTLSZ szabályzatai alapján a válogatott keret összeállítása és a versenyekre történő nevezés kizárólag a szövetségi kapitány szakmai döntése, amelynek indokolására nem köteles.

A szövetségi kapitány döntése alapján nem nevezte a magyar női ranglista második helyén álló Játékost a decemberi Vegyes Csapat Európa-bajnokság válogatott keretébe.

A Szövetség elnöksége – a tagjaink, a tagegyesületeink és a sportág partnerei felé való elszámoltathatóság jegyében – úgy ítéli meg, hogy a döntés hátterében álló, a Játékossal folytatott hosszabb egyeztetési folyamatról hivatalosan is tájékoztatnia kell az nyilvánosságot.

Az egyeztetések előzményei

A szövetségi kapitány 2026. májusában egyeztetett a Játékossal, és szakmai szempontból egyértelműen jelezte: a Játékos csapaton belüli magatartása, csapathoz való hozzáállása, valamint a felnőtt szövetségi vezetőedzővel való megromlott viszonya, sok esetben vállalhatatlan kommunikációja miatt jelenleg nem lehet a válogatott csapat tagja. A szövetségi kapitány ekkor egyértelmű feltételt szabott: amíg a Játékos magatartásán nem változtat, és a vezetőedzővel való viszonyát nem rendezi együttműködő szintre, addig a szakmai vezetés nem számít rá a válogatott keretben.

Ugyanekkor a Szövetség képviseletében az elnök, egy elnökségi tag és a főtitkár is egyeztetett a Játékossal, valamint a Játékos egyesületének képviselőjével. E megbeszélésen a Szövetség jelezte, hogy a Játékos a 2024-es támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette. A Szövetség az együttműködés és a jóindulat jegyében ennek ellenére 2025-ben is támogatási szerződést kötött a Játékossal, amelyben harmadik félként a Játékos egyesülete is szerepelt, ezzel is segítve a vállaltak teljesítését és ellenőrizhetőségét.

A 2026-os évre a Játékossal – mivel sem a 2024-es, sem a 2025-ös szerződésben vállaltakat nem teljesítette, miközben a versenyzési támogatást felhasználta – a Szövetség nem kötött támogatási szerződést. Ennek ellenére, jóhiszeműen, szerződés nélkül a Játékos 2026 folyamán eddig közel 1,5 millió forint támogatásban részesült, amely a játékos nemzetközi versenyeken szerepléseit támogatta.

A májusi, rendezési szándékú megbeszélésen a Játékos és egyesülete egyaránt elkötelezettséget mutatott, és vállalta a követelmények teljesítését. A vállaltak – többek között a 20 junior edzés teljesítésének – szeptember végéig történő végrehajtása azonban a mai napig nem történt meg. A főtitkár ezért 2026. szeptember 29-én írásban, emlékeztető levelében ismételten kérte a vállaltak teljesítését, és egyúttal emlékeztette a Játékost, hogy a májusi megbeszélés alapján a Szövetség addig nem számít rá a válogatott keretben, amíg a csapathoz, a Szövetséghez való hozzáállása és a vezetőedzővel való kapcsolata nem rendeződik együttműködő szintre.

A Szövetség álláspontja

Az Elnökség a szövetségi kapitány szakmai döntését támogatja, és annak jogszerűségéhez nem fér kétség. A válogatott csapatversenyeken való részvétel nem automatikus jog, hanem a csapat érdekeit szem előtt tartó, a Szövetséggel és annak szakmai vezetésével együttműködő játékost megillető lehetőség. A csapategység, a szakmai stábbal való működő kapcsolat és a vállalt kötelezettségek teljesítése a válogatotti tagság alapfeltétele – ez a szabály minden versenyzőre egyaránt érvényes, ranglista-helyezéstől függetlenül.

Az Elnökség ugyanakkor egyértelműen kívánja jelezni: nem kívánja, hogy bármely cselekedet következmények nélkül maradjon. A Szövetséggel kötött megállapodásokban vállalt kötelezettségek megszegése, a szakmai vezetéssel való együttműködés megtagadása és a csapat érdekeit felülíró magatartás következményekkel jár – ezt az Elnökség a jövőben is következetesen érvényesíti minden versenyzővel szemben.

A Szövetség célja továbbra sem a kizárás, hanem a rendezés: elnökségünk nyitott arra, hogy a Játékos a vállalt kötelezettségeket teljesítse, magatartásán változtasson, és ezzel újra tagja lehessen a magyar válogatottnak a következő válogatott csapatversenyeken. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a magyar tollaslabda legerősebb játékosai a válogatott tagjaként képviselhessék Magyarországot.

Gazdag Ferenc, elnök”

A közlemény ugyan nem említ nevet, de nem nehéz kitalálni, hogy a női ranglista második helyezettje a világbajnoki és Európa-bajnoki induló Kőrösi Ágnes. A tollaslabdázó jelenleg külföldön versenyez, emiatt nem tudtuk elérni. Sikerült viszont felvenni a kapcsolatot klubjával, amely jelezte, hogy szerdán személyesen egyeztetnek az MTLSZ vezetőivel és a tárgyalások után közleményt adnak ki, addig azonban ők sem nyilatkoznak az ügyről.