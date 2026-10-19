Csóka Bálint: Isteni szeretet, könnyes szemek és egy megvalósult álom



Ami ezután következett, azt talán még ő sem felejti el soha. A DAC-tábor felé rohant, a lelátóról pedig olyan szeretet és energia áradt felé, hogy könnybe lábadt a szeme.



„Nem nagyon lehet ezt szavakba önteni. Hihetetlen érzés volt. A legmeghatóbb az, hogy ez a találat nemcsak nekem jelent óriási dolgot, hanem a szurkolóknak is örömet tudtunk szerezni vele. Ugyanúgy az otthon ülőknek, a felvidéki embereknek, a klubnak és a családomnak is.”



Kevesen tudják Bálintról, hogy a mérkőzések előtt vizualizálja a lehetséges történéseket.



„Most is elképzeltem, hogy gólt lövök vagy gólpasszt adok. Amikor megtörtént, szinte hihetetlen volt.”



A találkozó azonban nem csak róla szólt. A DAC ismét megmutatta, miért tart ott, ahol. A Zsolna kétszer is visszakapaszkodott, mind a kétszer egyenlített, de a sárga-kékek harmadszor is előnybe kerültek. Az utolsó percekben hatalmas nyomás nehezedett rájuk, mégis kitartottak.



„Ez mutatja meg igazán, milyen karaktere van ennek a csapatnak, és mennyire képesek vagyunk egymásért harcolni. Nem adtuk fel egyetlen pillanatra sem.”



A lefújás után önfeledt ünneplés kezdődött. A szurkolók először kedvencüket, Csóka Bálintot éltették.



„Ezt leírni, elmondani nem nagyon lehet. Hihetetlen, még most is hátborzongató. Könnyes volt a szemem, és még most, az interjú közben is könnyes a szemem. Nagyon jó érzés. Az egész csapat kiélvezte a győzelmet és az ünneplést, de nem elégedhetünk meg ennyivel. Folytatnunk kell a munkát.”



A Niké Liga alapszakaszának félidejében öt ponttal vezet a DAC, ráadásul egy elmaradt mérkőzése is van.



„Mindig maximalista vagyok, tehát saját magamtól is a maximumot várom el. Mindig az volt a célom, hogy mérkőzésről mérkőzésre mindent megtegyünk. Tudtam, hogy ha így haladunk tovább, hihetetlen dolgokat érhetünk el. Tíz meccsen vagyunk túl, és megyünk tovább. Nem gondolkodunk előre, csak a szombati, Rózsahegy elleni összecsapásra koncentrálunk.”



Csóka Bálint a beszélgetés végén még egy gondolatot megosztott lapunkkal.



„Nehéz, akadályokkal teli út vezetett odáig, hogy egy megnyert mérkőzésen gólt szerezzek, és engem éltessen a sárga-kék tábor. Azt gondolom, hogy Isten visszaadja a befektetett munkát, ahogyan a futball is. Az első élvonalbeli találatomat mindenképpen anyukámnak, apukámnak, a testvéremnek, a férjének, Németh Tamásnak, aki a Gyirmót játékosa, valamint a gyermeküknek szeretném ajánlani. Ők akkor is mellettem álltak, amikor a munkám eredményét még senki sem látta.”



Taps a szurkolóknak (Fotó: DAC)



Csóka Bálint hosszú éveken át szélsőként futballozott. Ezen a poszton képviselte Szlovákiát a 2023-as U20-as világbajnokságon is.



„Noha jobblábas, és utánpótláskorában szélsőként futballozott, tehát inkább támadó szellemű játékos, mint védő, ezen a poszton mégis remekül teljesített az ősz folyamán. Rendkívül örülök, hogy gólt szerzett. Jól kamatoztatta a támadójátékban szerzett tapasztalatait” – mondta elégedetten a DAC vezetőedzője, Robert Klauss.



„Ez egy nagyszerű történet. Szlovákiai magyar játékosunk végigjárta az akadémiánk valamennyi korosztályát. Az elmúlt években nehéz időszakon ment keresztül, mert kevesen hitték, hogy elég jó lehet az élvonalhoz. Ő azonban bizonyította, hogy helye van itt. Most ezt ismét igazolta, ráadásul megszerezte első, rendkívül fontos gólját. Ennél jobb érzést aligha kívánhat magának. Példakép lehet a többi játékos számára. Ha keményen dolgozol, alázatos maradsz, két lábbal állsz a földön, hallgatsz az edzőkre, és hajlandó vagy pluszmunkát végezni, annak meglesz a jutalma. Most pontosan ezt kapta vissza. Mára valóban a csapat egyik kulcsemberévé vált, és mindannyian nagyon örülünk a sikerének.”



NIKÉ LIGA

11. FORDULÓ

Zsolna–Dunaszerdahely 2–3