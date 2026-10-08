UEFA: Ceferin harcba száll negyedik elnöki ciklusáért is

Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó-szövetség elnöki posztjára Aleksander Ceferin – erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy csütörtöki, berlini találkozón. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert két éve – több tagszervezet nemtetszését kiváltva – módosították az elnöki ciklusokról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi, asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t.

Ceferin azt már korábban közölte, hogy nem indul Gianni Infantino ellen a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöki tisztségéért. A szlovén sportdiplomata 2016 óta elnöke az UEFA-nak.

