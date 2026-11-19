– Ön az első, aki nyilvánosan bejelenti, hogy pályázik a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöki székére. Utánpótlás-válogatott kenusként 2024-ben tért vissza a sportágba, dr. Baráth Etelétől vette át a közgyűlés és a stratégiai bizottság vezetését. Most miért döntött úgy, hogy pályázik az elnöki posztra?

– A mai világban sokaknak ez szentimentálisnak tűnhet, de 2024-ben azért tértem vissza a sportágba, mert itt kaptam a legtöbbet, olyan útravalót, értékeket az élethez, amelyek meghatározzák a mindennapi működésemet. Korábban foglalkoztam sporttal, sportgazdasággal és úgy gondolom, most érkeztem meg abba a korba, most tartok ott a civil életemben, hogy tudom segíteni a sportágamat. Szívesen adok vissza annak a közösségnek, amelyből indultam.

– Schmidt Gábor az összeférhetetlenségi törvényjavaslat miatt mondott le a pozíciójáról, úgy ítélte meg, hogy az olimpiai ciklus közepén gördülékenyebb lehet az átmenet, ha már most, a december elsejei közgyűlésen elnököt választ a tagság. Kijelenthető, hogy nem a legjobb közhangulatban pályázik erre a tisztségre?

– A tisztújítás eredetileg a 2028-as Los Angeles-i játékokat követően lett volna, a törvényjavaslat azonban felülírta ezt a normál ügymenetet. Ahogy ön is említette, általánosságban feszült a közhangulat a sport világában, ráadásul a kajak-kenu sportban két terheltebb év következik a jövő évi szegedi világbajnokság és az olimpia miatt. Úgy érzem, most elsősorban nyugalomra, megfelelő párbeszédre és transzparenciára van szükség ahhoz, hogy ezt a két évet a szokásos színvonalon, a szokásos eredményességben éljük meg. Az én stílusom, a civil életből hozott tapasztalatom, tudásom segíthet ebben a stabilizációban. A szövetség szakmai munkájára az elmúlt években nem lehetett panasz, hiszen a magyar válogatott minden korosztályban, minden nemzetközi versenyen az éremtáblázat élén vagy legalább a legjobb három nemzet között zárt. Nekem külön öröm, hogy a kenu látványosan fejlődött az elmúlt években, olimpiai számokban is éremesélyes versenyzői vannak ennek a szakágnak is. Az elmúlt két évben jelen voltam a világversenyeken, a stratégiai bizottság elnökeként jól ismerem a sportág 2032-ig tartó, tízéves fejlesztési programját, vagyis van mélyebb rálátásom a szakmára is. De nem sportszakember vagyok, sosem edzősködtem, én elsősorban a menedzsmentben és a pénzügyi tapasztalatokban tudok nagy hasznára lenni a sportágnak.

Fotó: Földi Imre

1995 májusban kezdett a BSE-ben kenuzni, ikertestvére, a kajakos Banai Eszter társaságában. 2001-ben serdülőként részt vett a racicei olimpiai reménységek versenyén, ahol C–4 500 méteren az 5. helyen végzett. A gimnáziumi tanulmányai végén súlyos térdsérülést szenvedett, emiatt fel kellett hagynia az élsporttal. 2024-ben tért vissza a sportágba, az olimpiai játékokat követő küldöttgyűlésen a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) közgyűlésének és stratégiai bizottságának elnökévé választották. A két tisztséget dr. Baráth Etele után vette át. 2008 óta a Magyar Nemzeti Bank munkatársa. Két gyermek édesapja. Banai Ádám sportolói múltja

– Van, amin változtatna az elmúlt évekhez képest?

– Ahogy mondtam, folyamatosan nyomon követjük a 2022-ben megfogalmazott stratégiát, a szövetség eredményes szakmai vonalon és gazdálkodásban is. A sportág olyan saját vagyonra tett szert, amely megfelelő hátteret nyújt ahhoz, hogy jól élje meg a támogatási ciklusok változásait. Az elmúlt években a sportág sikeres volt pályázatokban, erős a nemzetközi beágyazottságunk, hiszen minden nemzetközi szövetségben van magyar vezető. Nem gondolnám, hogy a főbb irányvonalakban, a meglévő stratégiában nagy változtatásokra lenne szükség. Viszont, ahogy előbb is említettem, szükségszerű a sportágban a megfelelő párbeszéd és a transzparencia azokon a területeken, ahol ezt hiányolják a klubok. Bízom benne, hogy ebben segíthetek. Az elmúlt években nem volt konfliktusom, ilyen értelemben tiszta lappal indulok, ha a sportág szereplői úgy döntenek, hogy velem képzelik el a jövőt.

– A napokban a social mediában megfogalmaztak önnel kapcsolatosan kritikát, azt hangsúlyozva, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyik vezetőjeként fennállhat az összeférhetetlenség.

– A jegybankok működéséről és szerepéről a közvélemény talán kevesebbet tud. Az európai jegybanki szabályozás egyik legfontosabb alapelve a jegybanki függetlenség garantálása. Ez pedig rámutat arra: a jegybank nem politikai szereplő, és nem is szabad, hogy a politikai adok-kapok részévé váljon. Csak így képes megfelelően ellátni azokat az alapvető feladatait, amelyek közül az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás megőrzése a legfontosabbak. Az elvi szempont mellett fontos, hogy a jegybankban az igazgatóság tagjai számítanak jogilag vezető tisztségviselőnek. Én egyébként tizennyolc és fél éve dolgozom a jegybank kötelékében, ami azt is mutatja, hogy pályafutásom során különböző politikai összetételű kormányzatok és vezetőségek mellett dolgoztam. Úgy gondolom, hogy ez önmagában is jelzi: a munkámat mindig szakmai alapon végeztem, politikai szempontoktól függetlenül. Természetesen bárkiben lehet hibát vagy kifogásolnivalót találni, főként most, a jegybank környezetében az elmúlt időszakban felvetődött botrányok tükrében. De ezek nem az általam végzett szakmai munkához kapcsolódtak. A szakmai teljesítményem megítélését illetően érdemes a tényekre hagyatkozni. A munkásságom, a publikációim, az akadémiai tevékenységem nyilvánosan elérhetők és ellenőrizhetők. A saját szakterületeimen a legtöbbet publikáló magyar kutatók közé tartozom, és jelentős oktatói tapasztalattal is rendelkezem: számos egyetemen tanítottam, nemcsak Magyarországon, hanem például az Egyesült Államokban is. Úgy vélem, mindezek alapján a szakmai teljesítményem önmagáért beszél.

– Ez is egyfajta párbeszéd.

– Igen, a sportban is sokszor láthatjuk, hogy az eredmények beszélnek az ember helyett. Sokaknak furcsa lesz, amit mondok, de az elnöki szerepvállalás nekem elsősorban érzelmi kérdés. Ha megválasztanak, társadalmi elnökként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalom a munkát, egyszerűen csak azért, mert fontos számomra a közösségem, és mert úgy érzem, hálával tartozom azért, amit kaptam.

– Hallott már arról információkat, hogy lehetnek ellenjelöltjei?

– Nincs információm, és őszintén szólva nem is kutatom. Kifejezetten örülök annak, ha több jelölt is van, és annak is, ha nálam alkalmasabb embert találnak erre a feladatra. A legfontosabb ugyanis az, hogy a magyar kajak-kenu sport olyan vezetőt kapjon, aki megfelelően és hitelesen tudja képviselni, támogatni és előmozdítani a sportág érdekeit.