FTC-elnökválasztás előtt: „Szerintem bábjáték lesz”; „Kubatov rendkívül sikeres klubelnök” – videó

„A Fradit visszahozta a csúcsra… Mindenki bízik benne, és siker kíséri a működését” – többek között ezzel indokolta a Nemzeti Sportnak Kásás Zoltán világ- és Európa-bajnok vízilabdázó a helyszínen, miért szeretné, ha a keddi tisztújító közgyűlés után is Kubatov Gábor maradna a Ferencváros elnöke. A változást akarók nevében megszólaltattuk Németh Zoltán Lajost, a Ferenczvárosi C-közép blog alapítóját és szerkesztőjét, aki szerint a választás „bábjáték” lesz, de nem is Kubatov személyét tartja a legfontosabbnak, hanem azt, hogy a közgyűlésen essen szó arról, hogyan tervezi rendezni adósságait a klub, és hogy: „Mi lesz a Fradival?”