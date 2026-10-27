FTC-elnökválasztás előtt: „Szerintem bábjáték lesz”; „Kubatov rendkívül sikeres klubelnök” – videó

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.10.27. 17:22
null
Balra Németh Zoltán Lajos, jobbra Kásás Zoltán (Fotó: Török Attila)
Címkék
FTC Kubatov Gábor elnökválasztás Kásás Zoltán Ferencváros
„A Fradit visszahozta a csúcsra… Mindenki bízik benne, és siker kíséri a működését” – többek között ezzel indokolta a Nemzeti Sportnak Kásás Zoltán világ- és Európa-bajnok vízilabdázó a helyszínen, miért szeretné, ha a keddi tisztújító közgyűlés után is Kubatov Gábor maradna a Ferencváros elnöke. A változást akarók nevében megszólaltattuk Németh Zoltán Lajost, a Ferenczvárosi C-közép blog alapítóját és szerkesztőjét, aki szerint a választás „bábjáték” lesz, de nem is Kubatov személyét tartja a legfontosabbnak, hanem azt, hogy a közgyűlésen essen szó arról, hogyan tervezi rendezni adósságait a klub, és hogy: „Mi lesz a Fradival?”

 

 

FTC Kubatov Gábor elnökválasztás Kásás Zoltán Ferencváros
Legfrissebb hírek

Letámadás és gólzápor ígéretes fiatallal: így törte meg rossz hazai sorozatát a Fradi

Labdarúgó NB I
7 órája

Kálnoki-Kiss Attila: Nem egyes emberekre vonatkozik az összeférhetetlenségi törvényjavaslat

Egyéb egyéni
9 órája

Kubatov Gábor: hátralépés vagy nyílt harc?

Egyéb egyéni
9 órája

Csank János nyolcvanévesen is megugrasztja a pulzusát

Labdarúgó NB I
13 órája

Leimeter Dóra: A BL-nyitányra mindenképpen vissza akartam térni

Vízilabda
Tegnap, 12:42

Dibusz Dénes: Megmondtam Radnótinak, hogy az Európa-ligában könnyebb védeni, mint az NB II-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:01

Gólokkal tisztelegtek a hősök előtt – a Fradi első hazai bajnoki sikere képekben

Labdarúgó NB I
2026.10.25. 21:24

Borbély Balázs rengeteg nagyon jó teljesítménynek örült az MTK legyőzése után

Labdarúgó NB I
2026.10.25. 21:08