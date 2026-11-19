Az UEFA 35 ezer eurós büntetést szabott ki a Ferencvárosra
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénzbüntetéssel és egy meccsre szóló jegyértékesítési tilalommal sújtotta a Ferencvárost szurkolóinak viselkedése miatt; a döntés az FTC milánói Európa-liga-mérkőzésén a San Siro Stadionban történtek miatt született.
Az UEFA fegyelmi bizottsága szerdán ismertette a büntetést, amelyet a ferencvárosi szurkolók San Siróban gyújtott görögtüzei miatt szabott ki: a magyar klub 35 000 eurónyi (nagyjából 13 millió forintnyi) pénzbüntetést kapott, továbbá egy idegenbeli mérkőzésre nem árusíthat jegyeket.
Igaz, utóbbi tételt kétévnyi próbaidőre felfüggesztették, így jelen állás szerint utazhatnak fradisták a Lech Poznan elleni, december 10-i mérkőzésre.
Addig az FTC-nek – amely az említett milánói meccset 2–0-ra megnyerte, és négy forduló után százszázalékos mérleggel áll – lesz egy hazai El-mérkőzése is: jövő héten a szlovén Celjét fogadja.
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