Thiago Silva és Roberto Carlos is érintett a dél-amerikai edzői papírok maffiájában

A brazil UOL információi szerint a Mancuso részvételével működő hálózat százezer brazil real ellenében (kb. 20 ezer dollár – a szerk.) tíz nap alatt leszállította a vonatkozó edzői diplomát a kliensnek az Argentin Labdarúgóedzők Szövetségétől (ATFA), s többek között olyan korábbi játékosok kaptak így pro licences edzői papírokat, mint Felipe Melo, Luiz Gustavo, Roberto Carlos, Thiago Silva, vagy épp a szerb Dejan Petkovics, de például a kolumbiai Vanguardia szerint érintett volt még Diego Lugano, Paolo Guerrero és Paulinho is.

Mindeközben az ATFA a sajtó megkeresésére közölte, hogy nincs kapcsolatban Mancusóval, s az általa árult edzői papírok hamisítványok. Mindezt alátámasztja az is, hogy egy kiszivárgott, 2023 decemberére keltezett diplomán Victor Cocco korábbi ATFA-igazgató aláírása látható – dacára annak, hogy Cocco már 2020-ban távozott a szervezettől.

A Goal által idézett Mancuso tagadja (aki egyébként Maradona csapattársaként két mérkőzésen is pályára lépett az argentin válogatott színeiben az 1994-es vb-n – a szerk.), hogy közvetlenül ő árult volna hamis edzői papírokat az érintett exjátékosoknak, s leszögezte, hogy ő csak közvetítőként tevékenykedik az ATFA és a brazil exfutballisták között, de nem tagja a már említett szervezetnek.

„Mancuso azt mondta, hogy képes beszerezni edzői papírokat. Garantálta, hogy csak egy online folyamat végigvitelére van szükség és rövid időn belül elküldi a dokumentumokat. Én kitöltöttem az űrlapokat, ő pedig elpostázta nekem az edzői igazolványt. Ez hiba volt, amiért vállalom a felelősséget. A saját dolgomat akartam megkönnyíteni, de nem használtam a szóban forgó igazolványt” – így az egyik érintett, a brazil másodosztályú Athletic-MG edzőjeként dolgozó sokszoros válogatott korábbi Fenerbahce-középpályás, Alex de Souza.

Azt egyelőre nem tudni, hogy összesen hány edző, illetve korábbi labdarúgó érintett az ügyben, ahogyan azt sem, hogy hány hamis edzői igazolvány került így forgalomba.