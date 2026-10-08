Nemzeti Sportrádió

Thiago Silva és Roberto Carlos is érintett a dél-amerikai edzői papírok maffiájában

M. B.M. B.
2026.10.08. 16:56
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Balról jobbra: Alejandro Mancuso, Roberto Mancuso, Thiago Silva (Fotók: Getty Images)
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Alejandro Mancuso botrány Roberto Carlos Thiago Silva
Többek között Thiago Silva és Felipe Melo is érintett abban az edzőlicenc-hamisítási botrányban, amelyben a gyanú szerint Alejandro Mancuso, Diego Maradona egykori asszisztense egy hamis edzői papírokat forgalmazó hálózat tagja volt– írja dél-amerikai forrásokra hivatkozva a goal.com.

A brazil UOL információi szerint a Mancuso részvételével működő hálózat százezer brazil real ellenében (kb. 20 ezer dollár – a szerk.) tíz nap alatt leszállította a vonatkozó edzői diplomát a kliensnek az Argentin Labdarúgóedzők Szövetségétől (ATFA), s többek között olyan korábbi játékosok kaptak így pro licences edzői papírokat, mint Felipe Melo, Luiz Gustavo, Roberto Carlos, Thiago Silva, vagy épp a szerb Dejan Petkovics, de például a kolumbiai Vanguardia szerint érintett volt még Diego Lugano, Paolo Guerrero és Paulinho is. 

Mindeközben az ATFA a sajtó megkeresésére közölte, hogy nincs kapcsolatban Mancusóval, s az általa árult edzői papírok hamisítványok. Mindezt alátámasztja az is, hogy egy kiszivárgott, 2023 decemberére keltezett diplomán Victor Cocco korábbi ATFA-igazgató aláírása látható – dacára annak, hogy Cocco már 2020-ban távozott a szervezettől.

A Goal által idézett Mancuso tagadja (aki egyébként Maradona csapattársaként két mérkőzésen is pályára lépett az argentin válogatott színeiben az 1994-es vb-n – a szerk.), hogy közvetlenül ő árult volna hamis edzői papírokat az érintett exjátékosoknak, s leszögezte, hogy ő csak közvetítőként tevékenykedik az ATFA és a brazil exfutballisták között, de nem tagja a már említett szervezetnek.

„Mancuso azt mondta, hogy képes beszerezni edzői papírokat. Garantálta, hogy csak egy online folyamat végigvitelére van szükség és rövid időn belül elküldi a dokumentumokat. Én kitöltöttem az űrlapokat, ő pedig elpostázta nekem az edzői igazolványt. Ez hiba volt, amiért vállalom a felelősséget. A saját dolgomat akartam megkönnyíteni, de nem használtam a szóban forgó igazolványt”így az egyik érintett, a brazil másodosztályú Athletic-MG edzőjeként dolgozó sokszoros válogatott korábbi Fenerbahce-középpályás, Alex de Souza

Azt egyelőre nem tudni, hogy összesen hány edző, illetve korábbi labdarúgó érintett az ügyben, ahogyan azt sem, hogy hány hamis edzői igazolvány került így forgalomba.

 

 

Alejandro Mancuso botrány Roberto Carlos Thiago Silva
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