Botrány Portugáliában: mérges gáz a Sporting öltözőjében?

V. H. L.V. H. L.
2026.03.31. 11:59
Többen rosszul lettek a Sporting öltözőjében a Porto elleni idegenbeli kéziderbi előtt (Fotó: Facebook/Sporting CP)
botrány Sporting CP FC Porto
Súlyos sportszerűtlenségek sorozatával, lopással, a játékvezetők manipulálásával vádolja az FC Portót a Sporting CP, amely a sportminisztériumhoz fordult az atrocitások kivizsgálása érdekében. A zöld-fehérek legsúlyosabb állítása szerint mérges gáz szagára emlékeztető bűzt éreztek, s a csapatból és a stábbból többen rosszul lettek a Dragao Aréna öltözőjében a két klub múlt vasárnapi kézilabdameccse előtt.

Nem akármilyen tett elkövetésével vádolja az FC Portót a Sporting CP a két csapat múlt vasárnapi kézilabda-rangadója után. A lisszaboni klub állítása szerint a mérkőzés előtt a csapat és a stáb tagjai öltözőjükben mérges gáz szagára emlékeztető bűzt éreztek, és a meccs elhalasztását kérték, mivel többen rosszul lettek – a beálló Mogát és az edző Ricardo Costát a tűzoltók látták el, és kórházba kellett őket szállítani –, a csapat pedig a folyosón volt kénytelen öltözni.

A meccset a zöld-fehérek tiltakozása ellenére negyedórás késéssel lejátszották, mivel a rendezők szerint a körülmények adottak voltak a találkozó megrendezéséhez – az összecsapás 33–30-as Sporting-győzelemmel végződött.

A mérkőzés után a Sporting CP hivatalos honlapján éles hangú közleményt adott ki, melyben az incidensen túl azzal vádolta az FC Portót, hogy sorozatos sportszerűtlenségekkel igyekszik a maga javára befolyásolni a sportesemények, különösen a futballmeccsek eredményeit. 

A kommüniké részletezi a korábbi sérelmeket is, azt állítva, hogy Portóban a labdaszedők eldugják a labdákat és a bemelegítéshez használt bójákat a reklámtáblák mögé, ellopják az ellenfél kapusának törölközőjét, a két csapat bajnoki labdarúgómeccse előtt Fábio Veríssimo játékvezető öltözőjében videókat vetítettek az ítéleteiről, így akarván befolyásolni a bírót. A zöld-fehérek a sorozatos sportszerűtlenségek miatt az ifjúsági és sportminisztériumhoz fordultak jogorvoslatért.

„Ezek a cselekmények mind-mind aláaknázzák a portugál sport jó hírnevét” – fogalmaz közleményében a fővárosi klub.

A Sporting vádjait természetesen Portóban sem hagyták válasz nélkül, kijelentve, hogy a kézilabdameccsel kapcsolatos panasz kivizsgálására segítségül hívott rendőrség is megerősítette: az állítások minden alapot nélkülöznek. 

„Az FC Porto visszautasít minden olyan kísérletet, amely arra irányul, hogy a klub, vagy szakemberei nevét kapcsolatba hozzák bármely, a valóságnak nem megfelelő szituációval. A vádak elfogadhatatlanok és súlyosan károsítják a klub jó hírnevét” – áll a „sárkányok” válaszában.

 

