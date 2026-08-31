Infantino-terv: Michel Platini szerint a FIFA elnöke megbukott

Michel Platini szerint Gianni Infantinónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökének távoznia kell posztjáról. Az egykori francia Európa-bajnok – az 1984-es kontinenstorna gólkirálya, egyben a legjobbnak megválasztott játékosa – a Canal+-on kiemelte, hogy Infantino azért vallott kudarcot, mert nem tartotta tiszteletben a szabályokat.

„Mindig is tudtam, hogy nagyon szereti a pénzt és a hatalmat. Ez egy mikrokozmosz, amelyben olyan emberek dolgoznak, akik a futball vezetőinek tartják magukat, pedig a valódi vezetői Kylian Mbappé, Zinedine Zidane vagy éppen korábban Diego Maradona voltak” – hangsúlyozta Platini, aki 2007 és 2015 között UEFA-elnök volt, majd 2016 februárjában Sepp Blatterrel, a FIFA korábbi elnökével együtt hat év eltiltást kapott mindennemű sporttevékenységtől a két szervezet között, indokolás nélkül átutalt kétmillió dolláros kifizetés miatt. A büntetést később a nemzetközi Sportdöntőbíróság négy évre csökkentette, majd miután Platini az eltiltását letöltötte, egy svájci bíróság tavaly véglegesen felmentette a hűtlen kezelés vádja alól.

A francia sportvezető regnálása alatt Infantino 2009-től hét éven keresztül az UEFA főtitkáraként dolgozott Platini mellett.

„Infantino megsértette a labdarúgás szabályait a nyári világbajnokságon, mert a hidratációs szünetek, mint reklámidő nincsenek előírva a szabályzatban, miként a döntő harmincperces félidei szünete sincs” – folytatta Platini, majd kiemelte a Folarin Balogun kiállítása utáni negatív esetet is. Az Egyesült Államok csatárának piros lapos eltiltását Donald Trump amerikai elnök telefonhívását követően a FIFA fegyelmi bizottsága felfüggesztette, lehetővé téve, hogy a következő mérkőzésen pályára lépjen.

Infantino július vége óta egyébként is a támadások kereszttüzében áll, mert a jövőbeli világbajnokságokat egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendeztette volna meg, amelyben a FIFA többségi tulajdonos lett volna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de a fent említett szabályok megsértésével együtt ez is nagy felháborodást váltott ki.