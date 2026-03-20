Pályafutása ezredik mérkőzését játszotta Thiago Silva

2026.03.20. 10:37
FC Porto játékossors Thiago Silva
Győzelemmel ünnepelte pályafutása ezredik mérkőzését Thiago Silva, mivel az FC Porto csütörtökön 2–0-ra nyert házigazdaként a VfB Stuttgart ellen a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján.

A 41 éves brazil középhátvédnek 2002-ben kezdődött a felnőttkarrierje, az RS FC volt az első klubja. Az alvoradai csapat színeiben 25 mérkőzésen két gól volt a mérlege. Ezután a Juventude (30/3) következett, majd az FC Porto 2.5 millió euróért megvásárolta a játékjogát, de csak a második csapatban kapott lehetőséget 14 meccs erejéig.

Egy évvel később a Dinamo Moszkvához igazolt, tuberkulózis miatt azonban fél évet kórházban kellett töltenie. Ebben az időszakban a visszavonulás mellett döntött, ám édesanyja rábeszélésére meggondolta magát.

Húsz évvel ezelőtt hazatért és a Fluminensében (212/19) kezdte újra a futballt. Pályafutása folytatásában az AC Milant (119/6), a Paris Saint-Germaint (315/17) és a Chelsea-t (156/9) erősítette, majd visszatért a Fluminenséhez. Január elején újra az FC Porto játékosa lett, amelynek színeiben a csütörtöki volt a nyolcadik mérkőzése.

A brazil válogatottban 113 meccsen hétszer volt eredményes, az olimpiai válogatottban pedig nyolc találkozón egyszer talált a kapuba. Négy világbajnokságon, négy Copa Americán és két olimpián lépett pályára. Utóbbin egy-egy ezüst- és bronzérmet nyert. A dél-amerikai kontinenstornán egy-egy arany és ezüst a mérlege.

A Bajnokok Ligáját és az olasz bajnokságot egyszer, a francia bajnokságot hétszer nyerte meg. Csapatkapitánya volt az AC Milannak, a PSG-nek, a Chelsea-nek és hazája válogatottjának is.

Jelenlegi csapatára a Nottingham Forest vár a második számú európai kupasorozat negyeddöntőjében.

 

FC Porto játékossors Thiago Silva
