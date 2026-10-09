Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: Gulácsiék a Real Madrid ellen, FTC–DVSC az NB I-ben, három magyar csapat a kézi BL-ben

R. P.R. P.
2026.10.09. 23:27
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Szombaton nem lesz hiány jelentős sporteseményben. Az NB I-ben három mérkőzést rendeznek: FTC–DVSC, Vasas–Kisvárda, Paks–MTK találkozókra kerül sor. Gulács Péter csapata, a Villarreal a Real Madrid ellen játszik spanyol bajnokit. A férfiaknál a Szeged, a nőknél az FTC és a Győr is meccsel a kézilabda Bajnokok Ligájában. NB II-es és NB III-as forduló is lesz, továbbá láthatjuk az Arsenalt, a PSG-t, a Bayern Münchent és a Barcelonát is.

OKTÓBER 10., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
9. FORDULÓ
14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!
19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

NB II
9. FORDULÓ
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK élőben az NSO-n!

NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE
13.00: Füzesabonyi SC–Eger SE
13.00: Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Sárisápi BSE–1908 SZAC Budapest
13.00: FC Sopron–Komárom VSE
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Zalaegerszegi TE FC II
14.00: Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Gyulai Termál FC–Újpest FC II
13.00: III. kerületi TVE–Szolnoki MÁV FC
13.00: Sándorfalvi SKE–Vasas FC II
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE
13.00: Csepel SC–Szegedi VSE
13.00: Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE
13.00: Szekszárdi UFC–Dunaharaszti MTK
13.00: Budafoki MTE–ReBase Majosi SE
18.00: Budaörs–Paksi FC II

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
13.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)
16.00: Aston Villa–Brentford
16.00: Ipswich Town–Fulham
16.00: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Angol másodosztály
13.30: West Bromwich–Birmingham City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
17.15: Lille–Le Havre
20.45: Lorient–Paris FC
20.45: Monaco–Toulouse
20.45: Brest–Angers
20.45: Paris Saint-Germain–Le Mans

NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–Elversberg
15.30: Mainz–Bayer Leverkusen (Tv: Match4)
15.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Paderborn–VfB Stuttgart
15.30: Hoffenheim–Hamburg
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
Német másodosztály
20.30: Nürnberg–Wolfsburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
15.00: Genoa–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
20.45: Napoli–Frosinone (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Rizespor–Fenerbahce (Tv: Sport2)

SZAÚD-ARÁBIA
21.00: Al-Hilal–Al-Ittihad, 2. félidő (Tv: Spíler1)

FUTSAL 
Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör
2. csoport (Humenné), 3. (utolsó) forduló
17.00: SzlovákiaMagyarország

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALI LABDARÚGÁS 
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

CSELGÁNCS 
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
9.30: Férfi +100 kg, női +78 kg, selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő (Tv: M4 Sport+)

DARTS
European Tour, Bázel, 2. nap
13.00: délután (Tv: Max4)
19.00: este (Tv: Max4)

FORMULA
Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
11.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!
15.00: időmérő edzés  (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!

GOLF
5.00: PGA Tour, Japanese Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
Svéd bajnokság
15.15: Färjestad–Malmö (Tv: Sport2)
NHL
22.00: San Jose Sharks–Edmonton Oilers (Tv: Spíler1)

KERÉKPÁR
7.00: gravel-vb, Nannup (Tv: M4 Sport)
Lombardiai körverseny országúti klasszikus
10.45: Bergamo-Como, 239 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
20.00: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: Győri Audi ETO KC–Metz Handball (francia) (Tv: Sport1) élőben az NSO-n!
16.00: Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)
18.00: Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román)
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
13.15: Vác–St. Amand HB (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: He-Do B. Braun Gyöngyös–Liqui Moly NEKA
18.00: Budai Farkasok-Rév–Bepelog Dabas
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
15.00: Fehérvár–MTK
18.00: Eszterházy SC–Kisvárda
18.00: Vasas SC–Budaörs

KOSÁRLABDA 
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: Falco KC SzombathelyDélút-SZTE-Szedeák 
18.00: OSE LionsNKA Universitas Pécs 
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KKDebreceni EAC
18.00: Atomerőmű SESopron KC (Tv: M4 Sport+)
Női NB I
15.00: ELTE BEAC ÚjbudaVasas Akadémia
18.00: DVTK HunThermVBW CEKK Cegléd
18.00: Sopron BasketBKG-Prima Szigetszentmiklós
18.00: TFSEETO Basket

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz GP
6.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
7.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
8.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

RÖPLABDA 
Női Extraliga, alapszakasz
1. forduló
19.00: Újpesti TEMÁV Előre Foxconn

SZABADIDŐSPORT 
41. Spar Budapest Maraton Fesztivál

VÍZILABDA 
Férfi Eurokupa-selejtező
E-csoport (Podgorica)
19.30: BVSC-Manna ABCPrimorje Rijeka (horvát)
Női Bajnokok Ligája-selejtező
A-csoport (Berlin)
17.00: UVSE-Helia DPallanuoto Trieste (olasz)
B-csoport (Dunaújváros)
17.00: DunaújvárosZV De Zaan (holland)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8:00: Életem sportpillanata 
8:30: Dutat Krisztinát, a BVSC padel-szakosztályvezetőjét hívjuk 
9:00: Bánki József érkezik a stúdióba
9:30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
14.45: Közvetítés a Vasas–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
16.00: Cseszregi Balázs jelentkezik a Győr–Metz női kézilabda BL-mérkőzésről
17.00: Közvetítés a Ferencváros–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
18.00: Eredményközlés a Brest–Ferencváros női kézilabda BL-mérkőzésről
19.15: Marosán Györggyel értékeljük a Győr–Metz és a Brest–Ferencváros női kézilabda BL-mérkőzést
19.30: Közvetítés a Paks–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő és Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
20.00: Erdei Márk jelentkezik a Szeged–Sporting férfi kézilabda BL-mérkőzésről. Szakértő: Marosán György
22.15: Sportvilág Bera Emesével 

 

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