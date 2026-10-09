Szombati sportműsor: Gulácsiék a Real Madrid ellen, FTC–DVSC az NB I-ben, három magyar csapat a kézi BL-ben

OKTÓBER 10., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

9. FORDULÓ

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

NB III

11. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE

13.00: Füzesabonyi SC–Eger SE

13.00: Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Sárisápi BSE–1908 SZAC Budapest

13.00: FC Sopron–Komárom VSE

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Zalaegerszegi TE FC II

14.00: Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Gyulai Termál FC–Újpest FC II

13.00: III. kerületi TVE–Szolnoki MÁV FC

13.00: Sándorfalvi SKE–Vasas FC II

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE

13.00: Csepel SC–Szegedi VSE

13.00: Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE

13.00: Szekszárdi UFC–Dunaharaszti MTK

13.00: Budafoki MTE–ReBase Majosi SE

18.00: Budaörs–Paksi FC II

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

13.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

16.00: Aston Villa–Brentford

16.00: Ipswich Town–Fulham

16.00: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion

18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Angol másodosztály

13.30: West Bromwich–Birmingham City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

17.15: Lille–Le Havre

20.45: Lorient–Paris FC

20.45: Monaco–Toulouse

20.45: Brest–Angers

20.45: Paris Saint-Germain–Le Mans

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–Elversberg

15.30: Mainz–Bayer Leverkusen (Tv: Match4)

15.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Paderborn–VfB Stuttgart

15.30: Hoffenheim–Hamburg

18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Német másodosztály

20.30: Nürnberg–Wolfsburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

15.00: Genoa–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Internazionale–Parma (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Frosinone (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Rizespor–Fenerbahce (Tv: Sport2)

SZAÚD-ARÁBIA

21.00: Al-Hilal–Al-Ittihad, 2. félidő (Tv: Spíler1)

FUTSAL

Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör

2. csoport (Humenné), 3. (utolsó) forduló

17.00: Szlovákia–Magyarország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALI LABDARÚGÁS

Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

9.30: Férfi +100 kg, női +78 kg, selejtezők

16.00: Bronzmérkőzések, döntő (Tv: M4 Sport+)

DARTS

European Tour, Bázel, 2. nap

13.00: délután (Tv: Max4)

19.00: este (Tv: Max4)

FORMULA–1

Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

11.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

5.00: PGA Tour, Japanese Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Svéd bajnokság

15.15: Färjestad–Malmö (Tv: Sport2)

NHL

22.00: San Jose Sharks–Edmonton Oilers (Tv: Spíler1)

KERÉKPÁR

7.00: gravel-vb, Nannup (Tv: M4 Sport)

Lombardiai körverseny országúti klasszikus

10.45: Bergamo-Como, 239 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

20.00: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: Győri Audi ETO KC–Metz Handball (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)

18.00: Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román)

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

13.15: Vác–St. Amand HB (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: He-Do B. Braun Gyöngyös–Liqui Moly NEKA

18.00: Budai Farkasok-Rév–Bepelog Dabas

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

15.00: Fehérvár–MTK

18.00: Eszterházy SC–Kisvárda

18.00: Vasas SC–Budaörs

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: Falco KC Szombathely–Délút-SZTE-Szedeák

18.00: OSE Lions–NKA Universitas Pécs

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Debreceni EAC

18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC (Tv: M4 Sport+)

Női NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia

18.00: DVTK HunTherm–VBW CEKK Cegléd

18.00: Sopron Basket–BKG-Prima Szigetszentmiklós

18.00: TFSE–ETO Basket

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz GP

6.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

7.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

8.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

1. forduló

19.00: Újpesti TE–MÁV Előre Foxconn

SZABADIDŐSPORT

41. Spar Budapest Maraton Fesztivál

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

E-csoport (Podgorica)

19.30: BVSC-Manna ABC–Primorje Rijeka (horvát)

Női Bajnokok Ligája-selejtező

A-csoport (Berlin)

17.00: UVSE-Helia D–Pallanuoto Trieste (olasz)

B-csoport (Dunaújváros)

17.00: Dunaújváros–ZV De Zaan (holland)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8:00: Életem sportpillanata

8:30: Dutat Krisztinát, a BVSC padel-szakosztályvezetőjét hívjuk

9:00: Bánki József érkezik a stúdióba

9:30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

14.45: Közvetítés a Vasas–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

16.00: Cseszregi Balázs jelentkezik a Győr–Metz női kézilabda BL-mérkőzésről

17.00: Közvetítés a Ferencváros–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

18.00: Eredményközlés a Brest–Ferencváros női kézilabda BL-mérkőzésről

19.15: Marosán Györggyel értékeljük a Győr–Metz és a Brest–Ferencváros női kézilabda BL-mérkőzést

19.30: Közvetítés a Paks–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő és Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

20.00: Erdei Márk jelentkezik a Szeged–Sporting férfi kézilabda BL-mérkőzésről. Szakértő: Marosán György

22.15: Sportvilág Bera Emesével