Pintér Dánielt a legtehetségesebb fiatalok között listázták

Heti öt különedzés. Pintér Dániel éveken át ennyit vállalt a klubjában elvégzett munka mellett, s amikor tavaly ősszel Miamiban jártunk nála, az Inter Miami első csapatába kerülve is heti három alkalommal gyakorolt külön. Láttuk az elszántságát, mennyire komolyan veszi a fejlődést. A Floridában dolgozó korábbi NB I-es futballista, Cséke György irányításával végzett egyéni képzések akkor már hatodik éve szerepeltek a programjában.

Ezúttal komoly visszajelzés érkezett Pintér Dániel tehetségét és szorgalmát illetően, a svájci CIES Football Observatory értékbecslése alapján a magyar szülők gyermekeként Amerikában született támadó az 55. helyen szerepel, 11.4 millió euróval. A most közzétett rangsor az október elsejei állapotot mutatja, és az öt európai topligán kívül futballozó húsz éven aluliak közül sorolja fel a száz legértékesebbet. Vagyis jelentős elismerésről van szó, de a mezőnybe nem tartoznak bele például a spanyol vagy az angol élvonal fiatal sztárjai.

Az első a Porto lengyel szélsője, Oskar Pietuszewski, 56.3 millió eurós becsült értékkel. Mögötte az Ajax középpályása, Jorthy Mokio következik 52.9 millióval, a harmadik pedig az angol másodosztályú Wolverhamptonban játszó Mateus Mané, 46.1 millióval. A százas mezőny huszonnégy bajnokságot képvisel, az MLS tizenhárom futballistával szerepel benne, ennél többet egyetlen liga sem ad.

Pintér Dániel az Inter Miami akadémiájához 2019-ben, az első évfolyam tagjaként csatlakozott, az U13-as együttestől jutott el a felnőttekig. Januárban saját nevelésű játékosként kapott első csapatos szerződést, amely a 2027–2028-as idény végéig szól, hosszabbítási opciókkal. A bejelentéskor Guillermo Hoyos sportigazgató a versenyszellemét és elhivatottságát hangsúlyozta, az akadémisták elé állítva példaként. Augusztusban a León elleni Ligák Kupája-mérkőzésen (2–3) megszerezte első gólját a felnőttcsapatban: Ian Fray beadását bal lábbal, egyből küldte a kapuba. A klub történetében először született olyan találat, amelynél a gólszerző és az előkészítő is saját nevelésű volt.

A 11.4 millió euró statisztikai becslés, nem beérkezett vételi ajánlat. A rangsor mégis figyelmet irányít Pintér Dánielre.

