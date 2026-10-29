Megdőlt az MLS-gólrekord – Sallói, Gazdag és Pintér is kivette ebből a részét

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.29. 15:24
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A három Dániel: Sallói (balra), Gazdag (fent), Pintér (lent) (Fotók: Getty Images)
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Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel gólrekord
Új gólcsúcsot állított fel az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS): a 2026-os idényben már 1553 találatnál járnak a csapatok, ezzel megdőlt a 2024-ben felállított rekord.

Történelmi gólt szerzett Lucas Halter, aki a Houston Dynamo Seattle Sounders elleni, 1–0-ra megnyert idegenbeli meccsén talált a kapuba. A brazil védő találata volt az idény 1553. gólja, amivel az MLS túlszárnyalta a két évvel ezelőtti, 1552-es rekordot.

A szerdai játéknapon ráadásul további gólok is születtek, így a csúcs tovább emelkedett. A bajnokság alapszakaszából még két forduló van hátra, vagyis a 2026-os szezon rekordja mérkőzésről mérkőzésre emelkedhet.

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Az új gólcsúcsból a Toronto légiósa, Sallói Dániel kilenc, míg a New England Revolutiont erősítő Gazdag Dániel öt találattal vette ki a részét. Pintér Dániel egy bajnoki gólt szerzett az Inter Miami színeiben.

Az MLS góllövőlistáját Lionel Messi vezeti, ő 25-ször volt eredményes az idényben.

 

Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel gólrekord
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