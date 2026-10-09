Ötéves kitiltást hozott a 13 éves fiúnak a Reijndersszel a pályán készített szelfi

A Holland Labdarúgó-szövetség (KNVB) emlékeztetett: a labdarúgók biztonsága megköveteli, hogy drukkerek ne léphessen a játéktérre, és erre a stadionban több tábla is felhívja a figyelmet – írja a pénteki közleményről beszámoló Algemeen Dagblad.



A holland szövetség az ilyenkor szokásos 100 eurós pénzbüntetést is kirótta a 13 éves fiúra, és arra az esetre, ha lesznek további következmények (például az efféle szabálysértésekre érzékeny UEFA is benyújtja a számlát valamilyen formában), jelezte: polgári peres eljárásban követel kártérítést a szabályszegőtől és képviselőitől.





Menekülés a kinccsel (Fotó: Getty Images)