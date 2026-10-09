Nemzeti Sportrádió

Ötéves kitiltást hozott a 13 éves fiúnak a Reijndersszel a pályán készített szelfi

K. Zs.K. Zs.
2026.10.09. 14:42
A nevezetes szelfi (Fotó: Getty Images)
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Hollandia Tijjani Reijnders kitiltás
Öt évre kitiltották a holland stadionokból azt a tinédzsert, aki a szeptemberi Hollandia–Németország (1–1) NL-mérkőzés közben beszaladt az amszterdami stadion játékterére, hogy közös fotót készítsen a holland válogatott labdarúgójával, Tijjani Reindersszel.

A Holland Labdarúgó-szövetség (KNVB) emlékeztetett: a labdarúgók biztonsága megköveteli, hogy drukkerek ne léphessen a játéktérre, és erre a stadionban több tábla is felhívja a figyelmet – írja a pénteki közleményről beszámoló Algemeen Dagblad.

A holland szövetség az ilyenkor szokásos 100 eurós pénzbüntetést is kirótta a 13 éves fiúra, és arra az esetre, ha lesznek további következmények (például az efféle szabálysértésekre érzékeny UEFA is benyújtja a számlát valamilyen formában), jelezte: polgári peres eljárásban követel kártérítést a szabályszegőtől és képviselőitől.

 

Menekülés a kinccsel (Fotó: Getty Images)

 

Hollandia Tijjani Reijnders kitiltás
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