Nemzeti Sportrádió

Kettős vereséggel esett ki a vb-pótselejtezőből a női válogatott

NAGY ZSOLTNAGY ZSOLT
2026.10.13. 23:01
Fotó: Getty Images
Címkék
Hollandia magyar női labdarúgó-válogatott női vb-pótselejtező Magyarország női válogatott
A hazai pályán elszenvedett 8–0-s vereséget követően Hollandiában 3–0-ra maradt alul a magyar női labdarúgó-válogatott, így a házigazdák jutottak a vb-pótselejtező következő körébe.

Négy napja volt Szarvas Alexandrának, a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, hogy rendezze a sorokat az október 9-i, Hollandia elleni kiütéses vereséget (0–8) követően, és a párharc visszavágójára felkészítse a játékosait. A 2027-es világbajnokság pótselejtezőjébe a C-liga selejtezőcsoportjának megnyerésével jutott be a magyar csapat, a sorsolás viszont az A-ligás, a világ élcsapatai közé tartozó hollandokat sodorta az útjába. A Pancho Arénában vívott első mérkőzésen egyértelműen látszott a két együttes játékereje közötti különbség, és a kedd este Tilburgban rendezett visszavágón is hasonlóra lehetett számítani.

A mérkőzés képe nem is változott sokat a magyarországi összecsapáshoz képest, a holland válogatott végig irányított, és már a 8. percben vezetett Esmee Brugts fejesével. A beívelések elleni védekezéssel a folytatásban is meggyűlt a magyar játékosok baja, a 40. percben Lineth Beerensteyn talált így a kapuba, a félidő hosszabbításában pedig Damaris Egurrola a párharc során már a negyedik gólját szerezte.

Az összesítésben tetemes hátrány ellenére a magyar válogatott jobban védekezett, mint a felcsúti találkozón, igaz, támadásokat továbbra is csak elvétve vezetett, és alig jelentett veszélyt a holland kapura. A második játékrészt viszont lehozta kapott gól nélkül, a háromgólos vereség – különösen a hazai 0–8-hoz képest – így mindenképp tisztes helytállásnak tekinthető. 3–0

A 11–0-s összesítéssel továbbjutó holland válogatott ellenfele a vb-pótselejtező második körében a Törökországot hazai pályán 2–0-ra legyőző, és 5–3-as összesítéssel továbbjutó Szlovénia lesz. A párharc mérkőzéseire novemberben és decemberben kerül sor.

NŐI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ 
HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 3–0 (3–0)
Tilburg, Koning Willem II Stadion. Vezette: Franziska Wildfeuer (német)
HOLLANDIA: Kop – Wilms (Casparij, a szünetben), Janssen, Buurman (Kardinaal, 70.), Levels – Kaptein, Egurrola (Peddemors, a szünetben), Pelova – Van de Donk (Keukelaar, 55.), Beerensteyn, Brugts (Roord, a szünetben). Szövetségi kapitány: Arjan Veurink
MAGYARORSZÁG: Brzykcy – Nagy Viktória (Zágonyi, a szünetben), Nagy F., Papp L., Palakovics, Pataki G. (Savanya, 77.) – Pusztai (Mészáros C., 66.), Fenyvesi (Zeller, 66.), Csiszár, Vincze – Pápai (Nagy Vanessza, 66.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra
Gólszerző: Brugts (8.), Beerensteyn (40.), Egurrola (45+4.)
Továbbjutott: Hollandia, kettős győzelemmel, 11–0-s összesítéssel

 

  •  

 

Hollandia magyar női labdarúgó-válogatott női vb-pótselejtező Magyarország női válogatott
Legfrissebb hírek

Nem lehetnek magyar szurkolók a grúziai Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Magyar válogatott
6 órája

Nemzetek Ligája: kisebb stadionban fogadják a mieinket a grúzok

Magyar válogatott
14 órája

Óriási pofon a hollandoktól, női válogatottunknak csak matematikai esélye maradt a vb-kijutásra

Magyar válogatott
2026.10.09. 21:50

Ötéves kitiltást hozott a 13 éves fiúnak a Reijndersszel a pályán készített szelfi

Minden más foci
2026.10.09. 14:42

Csiszár Henrietta: Motivál, amikor erősebb ellenféllel kell felvenni a harcot

Magyar válogatott
2026.10.08. 18:54

Grúziai pontszerzés és Észak-Írország legyőzése A-ligát ér

Magyar válogatott
2026.10.07. 13:47

Szergej Kuznyecov: Érett válogatott, karakteres győzelem

Magyar válogatott
2026.10.07. 06:37

Győri és debreceni játékosokkal készül Franciaország a magyar válogatott ellen

Kézilabda
2026.10.06. 20:08