Kettős vereséggel esett ki a vb-pótselejtezőből a női válogatott

Négy napja volt Szarvas Alexandrának, a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, hogy rendezze a sorokat az október 9-i, Hollandia elleni kiütéses vereséget (0–8) követően, és a párharc visszavágójára felkészítse a játékosait. A 2027-es világbajnokság pótselejtezőjébe a C-liga selejtezőcsoportjának megnyerésével jutott be a magyar csapat, a sorsolás viszont az A-ligás, a világ élcsapatai közé tartozó hollandokat sodorta az útjába. A Pancho Arénában vívott első mérkőzésen egyértelműen látszott a két együttes játékereje közötti különbség, és a kedd este Tilburgban rendezett visszavágón is hasonlóra lehetett számítani.

A mérkőzés képe nem is változott sokat a magyarországi összecsapáshoz képest, a holland válogatott végig irányított, és már a 8. percben vezetett Esmee Brugts fejesével. A beívelések elleni védekezéssel a folytatásban is meggyűlt a magyar játékosok baja, a 40. percben Lineth Beerensteyn talált így a kapuba, a félidő hosszabbításában pedig Damaris Egurrola a párharc során már a negyedik gólját szerezte.

Az összesítésben tetemes hátrány ellenére a magyar válogatott jobban védekezett, mint a felcsúti találkozón, igaz, támadásokat továbbra is csak elvétve vezetett, és alig jelentett veszélyt a holland kapura. A második játékrészt viszont lehozta kapott gól nélkül, a háromgólos vereség – különösen a hazai 0–8-hoz képest – így mindenképp tisztes helytállásnak tekinthető. 3–0

A 11–0-s összesítéssel továbbjutó holland válogatott ellenfele a vb-pótselejtező második körében a Törökországot hazai pályán 2–0-ra legyőző, és 5–3-as összesítéssel továbbjutó Szlovénia lesz. A párharc mérkőzéseire novemberben és decemberben kerül sor.

NŐI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 3–0 (3–0)

Tilburg, Koning Willem II Stadion. Vezette: Franziska Wildfeuer (német)

HOLLANDIA: Kop – Wilms (Casparij, a szünetben), Janssen, Buurman (Kardinaal, 70.), Levels – Kaptein, Egurrola (Peddemors, a szünetben), Pelova – Van de Donk (Keukelaar, 55.), Beerensteyn, Brugts (Roord, a szünetben). Szövetségi kapitány: Arjan Veurink

MAGYARORSZÁG: Brzykcy – Nagy Viktória (Zágonyi, a szünetben), Nagy F., Papp L., Palakovics, Pataki G. (Savanya, 77.) – Pusztai (Mészáros C., 66.), Fenyvesi (Zeller, 66.), Csiszár, Vincze – Pápai (Nagy Vanessza, 66.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra

Gólszerző: Brugts (8.), Beerensteyn (40.), Egurrola (45+4.)

Továbbjutott: Hollandia, kettős győzelemmel, 11–0-s összesítéssel