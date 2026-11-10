„Szó sincs arról, hogy pánikban lennék” – Van Dijk a jövőjéről kapott kérdést

K. Zs.K. Zs.
2026.11.10. 13:59
Virgil van Dijk (balra) és Sepp van den Berg valamikor klubtársak voltak Liverpoolban, de ezen a 2025-ös fotón már ellenfelek (Fotó: Getty Images)
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Hollandia Virgil van Dijk Sepp van den Berg
Sepp van den Berg került be a holland labdarúgó-válogatott keretébe a kisebb sérülés miatt visszalépő Virgil van Dijk helyére.

Hétfőn vált biztossá, hogy Virgil van Dijk és Brian Brobbey nem csatlakozhat a holland válogatotthoz, utóbbi helyére egyelőre senkit sem hívott be Xavi. A szövetségi kapitány mostani, 24 tagú keretében a Van Dijkhoz hasonlóan az angol Premier League-ben futballozó, kedden mozgósított Van den Berg (Brentford) az egyetlen újonc.

A 35 éves Van Dijkkal kapcsolatban téma a liverpooli szerződéshosszabbítása, illetve az, hogy a megegyezés várat magára.

„Szó sincs arról, hogy pánikban lennék – idézi például a BBC, mit mondott e témában Van Dijk vasárnap, a Crystal Palace elleni bajnoki (3–1) után. – Szeretnék továbbra is futballozni, folytatni azt, amit jelenleg is csinálok. Várjuk ki, mit hoz az idény. Nagyszerű éveket töltöttem el itt, ha az együttműködés meghosszabbítható, nagyon jó, ha nem, akkor elmegyek valahová máshová. A lelkem rendben van, és bár az utóbbi hetekben kisebb sérüléssel küzdök, megteszek mindent annak érdekében, hogy mindig a pályán lehessek.”

A válogatott következő két NL-mérkőzésén ez biztos, hogy nem történik meg (pénteken Görögország lesz az ellenfél hazai pályán, hétfőn Németország idegenben), a Manchester United elleni november 22-i bajnokin viszont jó eséllyel igen.

Van Dijk 2018 januárjától erősíti a Liverpoolt, tavaly meghosszabbított szerződése 2027. június 30-ig szól.

 

Hollandia Virgil van Dijk Sepp van den Berg
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