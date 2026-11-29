A hétközben az Európa-ligában szurkolói botrányban keveredő Olympique Marseille a kiesőjelölt Auxerre otthonában hozta a papírformát. Az első félidőben kétgólos vezetésre tett szert, s miután a hazaiak még a ráadásban emberhátrányban kerültek, a vendégek a fordulás után beérték azzal, hogy tartották az elért eredményt. 0–2

A Toulouse 63 perc alatt háromgólos előnyre tett szert a napokban edzőváltáson áteső Rennes ellen, de az eredetileg nyolcperces, de végül 12 percig tartó ráadásban Esteban Lepaul kétszer is betalált – más kérdés, hogy a vendégeknek ez is kevés volt a pontszerzéshez. 3–2

A forduló záró mérkőzésén a Lyon korán megszerezte a vezetést a Monaco ellen, de Nakamura Keito találatára Matthis Abline válaszolt az első félidő derekán. A 72. percben Vanderson révén már a hercegségbeliek vezettek, majd a végjátékban drámai fordulatok követték egymást: a megsérülő, gólszerző Nakamurát váltó Nartey a ráadás elején egyenlített, de a gólt a VAR Tagliafico kezezése miatt elvette – majd a hosszabbítás 10. percében jött Folarin Balogun, s bebiztosította a Monaco győzelmét. 1–3

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

Auxerre–Olympique Marseille 0–2 (Gouiri 5., Paixao 45+4. – 11-esből)

Kiállítva: Tuanzebe (Auxerre, 45+3.)

Toulouse–Rennes 3–2 (Oppong 2., Tengstedt 21. – 11-esből, Jörgensen 63., ill. Lepaul 90+5., 90+12. – a másodikat 11-esből)

Lyon–Monaco 1–3 (Nakamura 15., ill. Abline 23., Vanderson 72., Balogun 90+10.)

Szombaton játszották

Angers–Lens 2–5 (El-Uazzani 20., 48., ill. Sima 43., 64., 70., 76., 81.)

Paris Saint-Germain–Lorient 2–0 (Mayulu 32., O. Dembélé 67.)

Le Mans–Lille 2–1 (Mafouta 45+2., Rabillard 88., ill. Ueda 61.)

Nice–Troyes 4–1 (Ndayishimiye 8., Wahi 36., 65., 69., ill. M. Diop 24.)

Le Havre–Strasbourg 1–3 (Nakamura Sz. 90., ill. Harder 7., Nanasi 58., El-Murabet 88.)

Kiállítva: Samatta (46., Le Havre)

Pénteken játszották

Brest–Paris FC 1–0 (Zogbé 21.)