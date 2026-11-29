BENGALS–SAINTS

Az esős idő ellenére nyert a Bengals. A körülmények nem kedveztek a támadóknak, a Saints 59 perc alatt három pontot szerzett. A Cincinnati sem brillírozott: ugyan a nyitó drive-ban összejött a TD, utána viszont a záró játékrészig csak két mezőnygól sikerült. A végén aztán Joe Burrow a futott hatpontosa mellé az újonc Colbie Youngnak is kiosztott egy touchdownt, ezzel le is zárta a meccset a Bengals. Burrow 19 passzkísérletéből csak 11 volt pontos 141 yardért, ami a legalacsonyabb az idényben. Ennek ellenére Cincinnatiben a szurkolók skandálták az „MVP, MVP” rigmust. Tee Higgins nem volt, és Ja'Marr Chase sem tündökölt. Utóbbi az öt felé szálló labdából egyet húzott le 15 yardért. A Wasington elleni vereséget követően ezt a meccset behúzta a Bengals, így immáron 8–3-as mérleggel vezeti az AFC Északot. 19–9

TEXANS–RAVENS

Még mindig él a houstoni rájátszásremény. Pedig a Ravens Zay Flowers 75 yardos TD-elkapása után már 20–6-ra vezetett a harmadik negyed elején. Az azelőtt hat pontot termelő hazai támadósor sorozatban három drive-ot is pontokkal zárt, kettőt touchdownnal. A Ravens támadhatott a győzelemért, Riley Pattersons 41 yardos rúgását azonban blokkolta Dominique Robinson, jöhetett a hosszabbítás. A Ravens 14 yard megtétele után puntolt, a Texans pedig Ka'imi Faribairn 57 yardos rúgásával megnyerte a találkozót. Jacoby Brisett nem érte el az ötven százalékos passzpontosságot, 251 yard és egy hatpontos így is összejött, míg Derrick Henry 83 futott yardot termelt. A vendégek védelme egész meccsen nyomást helyezett CJ Stroudra, Ethan Burke és Mike Green is 2.5 sacket jegyzett, míg a Baltimore nyolcig jutott.

Stroud ennek ellenére 346 yardot és két touchdownt passzolt, továbbá 27 futott yardja is volt. Nico Collins száz yard fölé jutott, míg Dalton Schultz és Marvin Harrison is jegyzett egy-egy elkapott hatpontost. A Houston 5–6-ra módosította mérlegét, jelenleg az nfl.com 33 százalékos esélyt jósol a rájátszásra. 26–23

COLTS–GIANTS

Ráijesztett a Colts, de csak összejött a győzelem a Giantsnek. Eleinte egy pillanatra sem tűnt úgy, hogy bajban lehet a New York, amely első öt támadósorozatából két mezőnygólt és két touchdownt is szerzett. A második negyedben JJ McCarthy viszont eladta a labdát, ezt TD-vel büntette az Indy, majd a szünet előtti mezőnygóllal átvette a vezetést. A negyedik negyedben egy 91 yardos TD-drive végén már tíz pontra nőtt a hazaiak előnye előbb Jameis Wintson futott egy hatpontost, majd Xavier Gipson egy punt után 67 yardon keresztül meg sem állt a célterületig. A 7–3–1-es mérlegű Giantsben McCarthy 268 yardot passzolt, ennek több mint felét Malachi Fields (140 yard) kapta el, és ő jegyezte a vendégek egyetlen elkapott TD-jét is. A Giants így óriási lépést tett a csoportgyőzelem és a rájátszás felé. 30–34

JAGUARS–TITANS

Chris Rodriguez vezérletével hozta a kötelezőt a Jaguars. A Giants ellen az idényben a legrosszabb támadóteljesítményét nyújtó Jacksonville az első félidőben mind a négy támadósorozatát TD-vel zárta le. A második félidőben így már három mezőnygól is elég volt a könnyed győzelemhez. Trevor Lawrence (25/31) 258 yardot passzolt TD nélkül, de volt egy futott hatpontosa. Chris Rodriguez volt a nyerő ember, aki 12 futásból 38 yardot és három hatpontost tett a közösbe. A Parker Washingtont és Bhayshul Tutenet nélkülöző Jaguarsban hárman is ötven elkapott yard fölé jutottak. 37–20

DOLPHINS–JETS

2014 óta először nyert Miamiban a Jets. A New York a félidőben már 17–3-ra ellépett az egy győzelemmel álló Dolphins otthonában, amely egészen az utolsó percekig nem szerzett touchdownt. Kyle McCord egy TD-t és két interceptiont dobott a hazaiaknál, előbbit Greg Dulcich (hét elkapás, 48 yard) húzta be, míg Ollie Gordon 4.1-es átlaggal termelt 65 yardot. Geno Smithnek 243 yardja mellé jött az egy touchdown, amelyet Adonai Mitchellnek osztott ki. A vendégeknél David Bailey megdöntötte a franchise újonc sackrekordját, a Dolphins ellen szerzett kettővel már 11 és félnél tart. 12–23

VIKINGS–FALCONS

Az előző fordulós San Francisco elleni súlyos zakót kötelező győzelemmel feledtette a Vikings. A hazaiak rögtön Myle Price 99 yardos kirúgás utáni visszahordott touchdownjával megadták az alaphangot, aztán TJ Hockenson 19 yardos TD-elkapásával elhúztak 14–0-ra. A szünet utáni első drive-ot követően a Falcons egyenlített, de a záró játékrészben az egymást követő labdaszerzéseket két futott hatpontossal kihasználta a Minneosta, ez pedig győzelmet ért. 28–14

Michael Penix Jr. három interceptiont dobott, emellett egy fumble-je is volt, így hiába Bijan Robinson (151 yard, TD) és Drake London (hat elkapás, 108 yard) jó teljesítménye. A Vikingsban Kirk Cousins – aki még Atlantából is kapja fizetését – messze volt a makulátlantól: 19/29-es lőlappal zárt, 186 yardjára egy-egy TD és INT jutott. A futók közül Jordan Mason és Aaron Jones is szerzett egy hatpontost, Justin Jefferson pedig 74 yardot gyűjtött nyolc elkapásból.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–New Orleans Saints 19–9 (6–0, 3–0, 3–3, 7–6)

Houston Texans–Baltimore Ravens 26–23 (3–7, 3–6, 7–7, 10–3, 3–0) – hosszabbítás után

Indianapolis Colts–New York Giants 30–34 (7–6, 16–14, 0–0, 7–14)

Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 37–20 (7–7, 21–3, 3–10, 6–0)

Miami Dolphins–New York Jets 12–23 (0–3, 3–14, 3–0, 6–6)

Minnesota Vikings–Atlanta Falcons 28–14 (14–0, 0–7, 0–7, 14–0)

Vasárnap késő este

22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots

22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Csütörtöki eredmények

Detroit Lions–Chicago Bears 35–39 (3–0, 16–10, 7–14, 9–15)

Los Angeles Rams–Green Bay Packers 26–13 (6–3, 7–10, 7–0, 6–0)

Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 38–39 (14–0, 14–10, 3–7, 7–22)

Buffalo Bills–Kansas City Chiefs 13–10 (0–0, 7–3, 0–7, 6–0)

Pénteken játszották

Pittsburgh Steelers–Denver Broncos 27–5 (14–0, 10–5, 0–0, 3–0)