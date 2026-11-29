Az első perceket leszámítva végig vezetett a Wisla Plock a Kielce elleni rangadón a lengyel kézilabda-bajnokságban, ugyanakkor a vendégek 36–30-as sikerét beárnyékolhatja Szergej Koszorotov sérülése. A korábban Veszprémben is játszó orosz átlövő négy másodperccel a mérkőzés vége előtt ugrott fel, amikor a Kielce játékosa, Dylan Nahi oldalról nekikönyökölt. Nahi a piros lap mellett egy kékkel is gazdagodott, míg Koszorotov a találkozó után átvehette a meccs legértékesebb játékosának járó díjat.

🟥 🟦 Carton rouge et rapport contre Dylan Nahi sur cette dangereuse et inutile faute contre Kosorotov, MVP lors de la victoire de Plock face à Kielce (36-30) Il restait 2 sec à jouer, c'est pour faire mal et il ne le regarde même pas lors de la poignée de main à la fin 😔 https://t.co/Vvo2CeVSiF — Intervalle Handball (@HandIntervalle) November 29, 2026

A történet azonban nem zárult le, ugyanis – a Wisla Plock közleménye szerint – az orosz a hazafelé tartó úton jelezte az orvosi stábnak, hogy nagy fájdalmai vannak. Megállapították, hogy sürgős kivizsgálásra van szükség és Plockba érkezéskor a játékost egy helyi kórházban vizsgálják meg.

A klub emellett kérte a liga szervezőit, hogy foglalkozzanak az esettel, és határozottan lépjenek fel annak érdekében, hogy a Nahiéhoz hasonló jellegű megnyilvánulások végleg eltűnjenek a bajnoki mérkőzésekről.