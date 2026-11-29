Nem sokat töltött a pályán a Como elleni rangadón Randal Kolo Muani: a Juventus francia csatárának annyira sikerült felpörgetnie magát a meccsre, hogy az 5. percben lekönyökölte ellenfelét, s mehetett zuhanyozni. Innentől nem sok jót ígért a mérkőzés az ezúttal rózsaszínben ponpázó „zebráknak” a liga labdabirtoklásban legjobb csapata ellen, főleg úgy, hogy az incidens előtt már Guglielmo Vicariónak már nagy védésre volt szüksége Lucas Da Cunha lövésénél.

A comóiak azonban, úgy tűnt, nemigen tudtak mit kezdeni sem az emberelőnnyel, sem a Juve védekezésével, sőt, Nick Woltemade révén a révén a vendégek szerezhettek volna vezetést. Arról, hogy ez ne így legyen, végül Nico Paz tett, aki az első félidő hosszabbításában a jobb szélről tekert egy szabadrúgást a meglepett Vicario kapujába.

A Como innentől kezdve minden kockázatot kerülve igyekezett szőni támadásait, de így is növelni tudta előnyét. Az 63. percben Da Cunha végezhetett le szögletet, a kifejelt labdát Samuele Ricci szúrta rá, az újabb kipattanó Anasztasziosz Duvikasz elé került, aki a bal alsóba lőtt. A görög aztán a második találatát is megszerezte: a 80. percben a nagy kedvvel játszó Nico Paz bűvészkedett a labdával, majd fejjel játszotta meg a centert, aki ezúttal sem hibázott. 3–0

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Como–Juventus 3–0 (N. Paz 45+1., Duvikasz 63., 80.)

Kiállítva: Kolo Muani (Juventus, 5.)

KORÁBBAN

Roma–Monza 4–0 (Malen 12., Soulé 24., 36., Castro 90+1.)

Sassuolo–Napoli 0–0

Udinese–Fiorentina 1–0 (Lovric 8.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Internazionale–Genoa 4–0 (La. Martínez 29., M. Thuram 40., 54., P. Sucic 45+3. – 11-esből)

Torino–Lazio 1–2 (Ch. Adams 62., ill. Provstgaard 42., Isaksen 44.)

Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Venezia–Bologna 0–0

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)