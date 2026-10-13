Nemzeti Sportrádió

Már nem Ricardo Moniz a Trencsén vezetőedzője – hivatalos

R. P.R. P.
2026.10.13. 10:13
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Fotó: astrencin.sk
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Trencsén Ricardo Moniz Szlovákia
Már nem Ricardo Moniz a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Trencsén (Trecín) vezetőedzője – számolt be a hírről a csapat hivatalos honlapja.

A korábban a Ferencvárosnál és a ZTE-nél is dolgozó holland szakember nem rajtolt jól csapatával a mostani idényben. Az eddigi kilenc forduló alatt hat vereséget szenvedett a Trecín, és két döntetlen mellett mindössze egyetlen találkozót nyert meg.

A legutóbbi fordulóban szombaton hazai pályán 1–0-ra kikapott a Besztercebányától, és az utolsó helyen áll a 12 csapatos bajnokságban.

Moniz, aki már 2018-ban is dolgozott a klubnál, 2025 nyarán vette át a csapat vezetését, de az együttműködés a reméltnél hamarabb ért véget.

„Sok sikert kívánunk neki az edzői pályán írta a trencséniek közleménye.A további lépésekről és az új szakvezetőről a klub tájékoztat a közösségi médiában és a honlapon.”

 

Trencsén Ricardo Moniz Szlovákia
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