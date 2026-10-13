Már nem Ricardo Moniz a Trencsén vezetőedzője – hivatalos
Már nem Ricardo Moniz a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Trencsén (Trecín) vezetőedzője – számolt be a hírről a csapat hivatalos honlapja.
A korábban a Ferencvárosnál és a ZTE-nél is dolgozó holland szakember nem rajtolt jól csapatával a mostani idényben. Az eddigi kilenc forduló alatt hat vereséget szenvedett a Trecín, és két döntetlen mellett mindössze egyetlen találkozót nyert meg.
A legutóbbi fordulóban szombaton hazai pályán 1–0-ra kikapott a Besztercebányától, és az utolsó helyen áll a 12 csapatos bajnokságban.
Moniz, aki már 2018-ban is dolgozott a klubnál, 2025 nyarán vette át a csapat vezetését, de az együttműködés a reméltnél hamarabb ért véget.
„Sok sikert kívánunk neki az edzői pályán – írta a trencséniek közleménye. – A további lépésekről és az új szakvezetőről a klub tájékoztat a közösségi médiában és a honlapon.”
Legfrissebb hírek
Seregély-parádé és győzelem a nyitányon
Jégkorong
2026.10.01. 21:28
Női röplabda Európa-liga: szlovén előny az elődöntőben
Röplabda
2026.06.28. 20:00