Idegenben gáláztak a szlovákok, hatalmas góllal nyertek Budapesten a fehéroroszok a C-ligában

A szombati feröeri 1–1-es döntetlen után komoly kritikák érték a szlovák válogatott játékosait, akik a lehető legjobb választ adták a váratlan botlásra: magabiztos és fölényes győzelmet arattak Chisinauban Moldova ellen.

A mérkőzés egyik kulcsjelenetére már az 5. percben sor került. Nicky Clescenko előtt megnyílt a szlovák védelem, a moldovai támadó egyedül vezethette a labdát Dominik Greif kapujára, lövése azonban a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret.

A másik oldalon Milan Skriniar próbálkozásai még elakadtak a hazai védőkben, de a kipattanóra David Strelec érkezett, és közelről a hálóba pofozta a labdát. A folytatásban kiegyenlített volt a játék, a vendégek azonban több veszélyes lehetőséget alakítottak ki. A moldovaiak részéről Sergiu Perciun került helyzetbe, de lövésénél Greif nagy bravúrt mutatott be. Közvetlenül a szünet előtt Tomás Suslov távoli lövése megtréfálta a hazaiak kapusát, aki csak a hálóból tudta kiszedni a labdát, így Szlovákia kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre.

A második félidőben, valamivel több mint egy óra játékot követően David Hancko gólja eldöntötte a mérkőzést. A hazaiak ugyan próbálkoztak, de nem találták a rést a jól szervezett szlovák védekezésen. Az utolsó szó Lukás Haraslíné volt, aki Leo Sauer átadását könnyedén értékesítette, beállítva a 0–4-es végeredményt.

A szlovák válogatott így javított a feröeri pontvesztés után, és nagyon közel került a csoportelsőség megszerzéséhez a 3. csoportban.

Az 1. csoportban Fehéroroszország Budapesten, az Illovszky Rudolf Stadionban látta vendégül Finnországot, és már a 13. másodpercben megszerezte a vezetést egy olyan góllal, amelyet a legmagasabb szinten is ritkán látni: Artem Sumanszki fordulás után, 19 méterről irgalmatlan erővel kipókhálózta a jobb felső sarkot, a sokat látott Lukas Hradecky megmozdulni sem tudott a lövésre.

A gól utáni percekben Finnország jóval többet birtokolta a labdát, de fölénye meddőnek bizonyult, sem az első, sem pedig a második játékrészben nem forgott igazán veszélyben a fehéroroszok kapuja. A hajrában azért nagyobb erőket mozgósítottak az északiak, de egyenlíteniük nem sikerült – Sumanszki korai, szépségdíjas találata eldöntötte az angyalföldi mérkőzést.

A csoport másik mérkőzésén Albánia a papírformának megfelelően korán vezetést szerzett San Marino ellen, ám a második félidőben meglepetésre egyenlítettek a vendégek, akik egészen a 90+3. percig őrizték is a döntetlent, és közel álltak ahhoz, hogy megszerezzék első pontukat a csoportban. Ekkor azonban Kristjan Asllani másodszor is betalált (ezúttal 11-esből), és az albánok nagy nehézségek árán otthon tudták tartani a három pontot.

A 4. csoportban Bulgária már az első félidőben eldöntötte a Luxemburg elleni idegenbeli mérkőzését, és könnyedén aratott 2–0-s győzelmet, miközben a csoport rangadójának is beillő Észtország–Izland összecsapás gól nélküli döntetlennel ért véget.

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

C-LIGA

1. CSOPORT

Albánia–San Marino 2–1 (Asllani 11., 90+3. – a másodikat 11-esből, ill. Lazzari 66.)

Fehéroroszország–Finnország 1–0 (Sumanszki 1.)

3. CSOPORT

Moldova–Szlovákia 0–4 (Strelec 8., Suslov 44., Hancko 60., Haraslín 75.)

Kazahsztán–Feröer 2–2



4. CSOPORT

Észtország–Izland 0–0

Luxemburg–Bulgária 0–2 (Balov 19., Iliev 34.)