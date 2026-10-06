Nemzeti Sportrádió

Idegenben gáláztak a szlovákok, hatalmas góllal nyertek Budapesten a fehéroroszok a C-ligában

2026.10.06. 22:54
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A szlovákok négyszer is betaláltak idegenben (Fotó: sport.aktuality.sk)
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Fehéroroszország Nemzetek Ligája Moldova Finnország Szlovákia
A labdarúgó Nemzetek Ligájának C-ligájának 1. csoportjában Albánia hazai pályán 2–1-re legyőzte San Marinót, míg Fehéroroszország Budapesten 1–0-ra nyert Finnország ellen kedd este. A 3. csoportban a szlovákok 4–0-ra nyertek Moldova vendégeként, a 4. csoportban pedig Izland gól nélküli döntetlenre végzett Észtországban, miközben Bulgária 2–0-ra múlta felül Luxemburgot.

A szombati feröeri 1–1-es döntetlen után komoly kritikák érték a szlovák válogatott játékosait, akik a lehető legjobb választ adták a váratlan botlásra: magabiztos és fölényes győzelmet arattak Chisinauban Moldova ellen.

A mérkőzés egyik kulcsjelenetére már az 5. percben sor került. Nicky Clescenko előtt megnyílt a szlovák védelem, a moldovai támadó egyedül vezethette a labdát Dominik Greif kapujára, lövése azonban a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret.

A másik oldalon Milan Skriniar próbálkozásai még elakadtak a hazai védőkben, de a kipattanóra David Strelec érkezett, és közelről a hálóba pofozta a labdát. A folytatásban kiegyenlített volt a játék, a vendégek azonban több veszélyes lehetőséget alakítottak ki. A moldovaiak részéről Sergiu Perciun került helyzetbe, de lövésénél Greif nagy bravúrt mutatott be. Közvetlenül a szünet előtt Tomás Suslov távoli lövése megtréfálta a hazaiak kapusát, aki csak a hálóból tudta kiszedni a labdát, így Szlovákia kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre.

A második félidőben, valamivel több mint egy óra játékot követően David Hancko gólja eldöntötte a mérkőzést. A hazaiak ugyan próbálkoztak, de nem találták a rést a jól szervezett szlovák védekezésen. Az utolsó szó Lukás Haraslíné volt, aki Leo Sauer átadását könnyedén értékesítette, beállítva a 0–4-es végeredményt.

A szlovák válogatott így javított a feröeri pontvesztés után, és nagyon közel került a csoportelsőség megszerzéséhez a 3. csoportban.

Az 1. csoportban Fehéroroszország Budapesten, az Illovszky Rudolf Stadionban látta vendégül Finnországot, és már a 13. másodpercben megszerezte a vezetést egy olyan góllal, amelyet a legmagasabb szinten is ritkán látni: Artem Sumanszki fordulás után, 19 méterről irgalmatlan erővel kipókhálózta a jobb felső sarkot, a sokat látott Lukas Hradecky megmozdulni sem tudott a lövésre.

Belarus [1]-0 Finland - Artem Shumanskiy great goal 1'
by u/xggq in soccer

A gól utáni percekben Finnország jóval többet birtokolta a labdát, de fölénye meddőnek bizonyult, sem az első, sem pedig a második játékrészben nem forgott igazán veszélyben a fehéroroszok kapuja. A hajrában azért nagyobb erőket mozgósítottak az északiak, de egyenlíteniük nem sikerült – Sumanszki korai, szépségdíjas találata eldöntötte az angyalföldi mérkőzést.

A csoport másik mérkőzésén Albánia a papírformának megfelelően korán vezetést szerzett San Marino ellen, ám a második félidőben meglepetésre egyenlítettek a vendégek, akik egészen a 90+3. percig őrizték is a döntetlent, és közel álltak ahhoz, hogy megszerezzék első pontukat a csoportban. Ekkor azonban Kristjan Asllani másodszor is betalált (ezúttal 11-esből), és az albánok nagy nehézségek árán otthon tudták tartani a három pontot.

A 4. csoportban Bulgária már az első félidőben eldöntötte a Luxemburg elleni idegenbeli mérkőzését, és könnyedén aratott 2–0-s győzelmet, miközben a csoport rangadójának is beillő Észtország–Izland összecsapás gól nélküli döntetlennel ért véget.

NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
C-LIGA
1. CSOPORT
Albánia–San Marino 2–1 (Asllani 11., 90+3. – a másodikat 11-esből, ill. Lazzari 66.)
Fehéroroszország–Finnország 1–0 (Sumanszki 1.)

 

3. CSOPORT
Moldova–Szlovákia 0–4 (Strelec 8., Suslov 44., Hancko 60., Haraslín 75.)
Kazahsztán–Feröer 2–2

 


4. CSOPORT
Észtország–Izland 0–0
Luxemburg–Bulgária 0–2 (Balov 19., Iliev 34.)

 

 

Fehéroroszország Nemzetek Ligája Moldova Finnország Szlovákia
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