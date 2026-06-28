Női röplabda Európa-liga: szlovén előny az elődöntőben

Három játszmában győzte le a szlovén női röplabda-válogatott Szlovákiát az Európa-liga elődöntőjének első mérkőzésén, a nyitrai összecsapáson a hazaiak a második szettet 14:6-ról veszítették el 26:24-re. A szlovák válogatottban a magyar bajnok Vasast erősítő Karin Sunderlíková hat pontot szerzett. A visszavágót szerdán 20 órától rendezik Ljubljanában.

A másik ágon a tavaly ezüstérmes magyarok szombaton nagy csatában, 3:2-re kikaptak a svédektől Kecskeméten, így hátránnyal utaznak a szintén szerdai, 18 órakor kezdődő örebrói visszavágóra. A skandinávok egy újabb győzelemmel továbbjutnak, amennyiben viszont a magyarok nyernek bármilyen különbséggel, 15 pontig tartó aranyszett határoz a fináléba kerülésről.

Az aranymeccs játéknapjai július 8. és 11. vagy 12., bronzmérkőzést nem rendeznek.