Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Európa-liga: szlovén előny az elődöntőben

2026.06.28. 20:00
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Fotó: Facebook/European Volleyball
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Szlovénia Szlovákia női röplabda Európa-liga
Az alapszakaszelső szlovén válogatott három szettben legyőzte idegenben a szlovák együttest a női röplabda Európa-liga elődöntőjének első, vasárnapi mérkőzésén.

Három játszmában győzte le a szlovén női röplabda-válogatott Szlovákiát az Európa-liga elődöntőjének első mérkőzésén, a nyitrai összecsapáson a hazaiak a második szettet 14:6-ról veszítették el 26:24-re. A szlovák válogatottban a magyar bajnok Vasast erősítő Karin Sunderlíková hat pontot szerzett. A visszavágót szerdán 20 órától rendezik Ljubljanában.

A másik ágon a tavaly ezüstérmes magyarok szombaton nagy csatában, 3:2-re kikaptak a svédektől Kecskeméten, így hátránnyal utaznak a szintén szerdai, 18 órakor kezdődő örebrói visszavágóra. A skandinávok egy újabb győzelemmel továbbjutnak, amennyiben viszont a magyarok nyernek bármilyen különbséggel, 15 pontig tartó aranyszett határoz a fináléba kerülésről.

Az aranymeccs játéknapjai július 8. és 11. vagy 12., bronzmérkőzést nem rendeznek.

 

Szlovénia Szlovákia női röplabda Európa-liga
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