Nemzeti Sportrádió

Pintér kezdett, Messi szabadrúgásgólt lőtt, de kikapott a Miami

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.28. 06:56
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Lionel Messi Pintér Dániel MLS Columbus Crew Inter Miami
Az Inter Miami a ráadásban kapott góllal szenvedett 2–1-es vereséget a Columbus Crew otthonában az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) egyetlen vasárnapi mérkőzésén.

Lezárult az Inter Miami döntetlensorozata, de nem úgy, ahogy Floridában várták: az MLS címvédője ugyanis 2–1-es vereséget szenvedett Columbusban, így már öt mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban.

Pintér Dániel bő egy hónap után kezdett, a magyar-amerikai kettős állampolgárságú támadó legutóbb a Philadelphia elleni idegenbeli bajnokin volt a pályán a kezdő sípszónál. A 19 éves labdarúgó 87 percet töltött a pályán, a 80. percben sárga lapot kapott.

A Columbus Josef Martínez 29. percben értékesített büntetőjével került előnybe, de négy perccel később Messi egyenlített: a válogatott búcsúmeccsére készülő klasszis oldalról emelte át a talán beadásra számító kapust, és a labda a jobb felső sarokba vágódott. Ez volt Messi 21. gólja a bajnokságban, így hárommal megelőzi a dallasi Peter Musát, és a hatodik szabadrúgásgólja az MLS-idényben.

Az Anass Zaroury révén a kapufát háromszor is eltaláló Columbus végül otthon tartotta a három pontot. Rocco Rios Novóról kijött egy nem túl erős lövés, Jamal Thiaré pedig a hálóba talált. Az Inter Miami ekkor már emberhátrányban volt, a Pintér helyett beállt Santiago Morales ugyanis gyorsan begyűjtött két sárga lapot. A Crew nagyon fontos győzelmet aratott, Gazdag Dániel korábbi klubja életben tartotta rájátszással kapcsolatos reményeit.

MAJOR LEAGUE SOCCER
Columbus Crew–Inter Miami 2–1

 

Lionel Messi Pintér Dániel MLS Columbus Crew Inter Miami
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