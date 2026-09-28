Pintér kezdett, Messi szabadrúgásgólt lőtt, de kikapott a Miami

Lezárult az Inter Miami döntetlensorozata, de nem úgy, ahogy Floridában várták: az MLS címvédője ugyanis 2–1-es vereséget szenvedett Columbusban, így már öt mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban.

Pintér Dániel bő egy hónap után kezdett, a magyar-amerikai kettős állampolgárságú támadó legutóbb a Philadelphia elleni idegenbeli bajnokin volt a pályán a kezdő sípszónál. A 19 éves labdarúgó 87 percet töltött a pályán, a 80. percben sárga lapot kapott.

A Columbus Josef Martínez 29. percben értékesített büntetőjével került előnybe, de négy perccel később Messi egyenlített: a válogatott búcsúmeccsére készülő klasszis oldalról emelte át a talán beadásra számító kapust, és a labda a jobb felső sarokba vágódott. Ez volt Messi 21. gólja a bajnokságban, így hárommal megelőzi a dallasi Peter Musát, és a hatodik szabadrúgásgólja az MLS-idényben.

Az Anass Zaroury révén a kapufát háromszor is eltaláló Columbus végül otthon tartotta a három pontot. Rocco Rios Novóról kijött egy nem túl erős lövés, Jamal Thiaré pedig a hálóba talált. Az Inter Miami ekkor már emberhátrányban volt, a Pintér helyett beállt Santiago Morales ugyanis gyorsan begyűjtött két sárga lapot. A Crew nagyon fontos győzelmet aratott, Gazdag Dániel korábbi klubja életben tartotta rájátszással kapcsolatos reményeit.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Columbus Crew–Inter Miami 2–1