Hiába Messi újabb szabadrúgásgólja, sorozatban negyedszer játszott döntetlent az Inter Miami

Kily González először ült kispadon bajnoki mérkőzésen az Inter Miamiban, de a floridai együttes az ő irányításával sem tudott nyerni a San Diego ellen.

A vendégek a 12. percben szereztek vezetést, Jeppe Tverskov remekül ugratta ki Anders Dreyert, és a dán futballista higgadtan emelt a kifutó kapus mellett a hálóba.

Bő tíz perccel később szabadrúgáshoz jutott az Inter Miami, amit Lionel Messi végzett el, és a labda mindenkit kikerülve a jobb kapufáról pattant a hálóba. Ez volt az argentin klasszis 101. gólja az Inter Miami színeiben, és a nyolcadik szabadrúgásból esett találata az MLS-ben: mióta 2023-ban megérkezett a ligába, senki nem szerzett ennyi gólt szabadrúgásból a bajnokságban.

Luis Suárez a második félidőben már a floridai csapatot juttatta előnyhöz, de a 82. percben ismét Dreyer lépett ki, és ezúttal is magabiztosan értékesítette a ziccert. A Miami így egymás után negyedszer játszott döntetlent, és a harmadik helyen áll keleten, a San Diego pedig a 11. nyugaton, és egy ponttal van csak lemaradva a már rájátszást érő helyen álló Portlandtől. Pintér Dániel a 88. percben jött be csereként a hazaiaknál.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Inter Miami–San Diego FC 2–2