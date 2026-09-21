Nemzeti Sportrádió

Hiába Messi újabb szabadrúgásgólja, sorozatban negyedszer játszott döntetlent az Inter Miami

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.21. 07:18
Lionel Messi (balra) a San Diego ellen szabadrúgásból volt eredményes (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lionel Messi San Diego MLS Inter Miami
Döntetlennel mutatkozott be Kily González a Major League Soccerben az Inter Miami kispadján, a floridaiak hazai pályán 2–2-t játszottak a San Diegóval.

Kily González először ült kispadon bajnoki mérkőzésen az Inter Miamiban, de a floridai együttes az ő irányításával sem tudott nyerni a San Diego ellen.

A vendégek a 12. percben szereztek vezetést, Jeppe Tverskov remekül ugratta ki Anders Dreyert, és a dán futballista higgadtan emelt a kifutó kapus mellett a hálóba.

Bő tíz perccel később szabadrúgáshoz jutott az Inter Miami, amit Lionel Messi végzett el, és a labda mindenkit kikerülve a jobb kapufáról pattant a hálóba. Ez volt az argentin klasszis 101. gólja az Inter Miami színeiben, és a nyolcadik szabadrúgásból esett találata az MLS-ben: mióta 2023-ban megérkezett a ligába, senki nem szerzett ennyi gólt szabadrúgásból a bajnokságban.

Luis Suárez a második félidőben már a floridai csapatot juttatta előnyhöz, de a 82. percben ismét Dreyer lépett ki, és ezúttal is magabiztosan értékesítette a ziccert. A Miami így egymás után negyedszer játszott döntetlent, és a harmadik helyen áll keleten, a San Diego pedig a 11. nyugaton, és egy ponttal van csak lemaradva a már rájátszást érő helyen álló Portlandtől. Pintér Dániel a 88. percben jött be csereként a hazaiaknál.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Inter Miami–San Diego FC 2–2

 

Lionel Messi San Diego MLS Inter Miami
Legfrissebb hírek

MLS: Gazdag Dániel elérte a 150-et, csapata óriási hajrával győzött

Légiósok
Tegnap, 8:17

BraMessimó! – Lionel Messi argentin mezben

Képes Sport
2026.09.17. 19:03

David Beckham: Messinek kellene megnyernie az Aranylabdát, nem Kane-nek

Minden más foci
2026.09.17. 15:12

Messi megszerezte 100. gólját az Inter Miamiban, újabb trófeát nyert

Minden más foci
2026.09.17. 08:53

Lionel Messi hazai barátságos mérkőzésen köszön el az argentin közönségtől

Minden más foci
2026.09.16. 08:36

Kily González lett Pintér Dánielék vezetőedzője Miamiban

Minden más foci
2026.09.15. 18:28

Aranylabda újraosztva, 1. rész: a vb-döntős gólja repítette a csúcsra Andrés Iniestát

Képes Sport
2026.09.15. 16:25

Hiába Messi szép gólja, nem nyert a Miami; Griezmannék fölényesen legyőzték Sallóiékat – videók

Minden más foci
2026.09.13. 07:37