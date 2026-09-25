Scaloni mindent megtett, hogy a kapitánysága alatt legyen Messi búcsúmeccse

„Úgy gondolom, egy hozzá hasonló játékos megérdemli ezt. Személy szerint én is megtettem a magamét, mert ott akartam lenni a búcsúján, és nem tudom, hogy később még itt leszek-e” – nyilatkozott a kapitány.

Az argentinok két Copa Americát, illetve egy-egy világbajnoki arany- és ezüstérmet nyertek Scaloni irányításával, de az edzőnek decemberben lejár a szerződése. Ami az esetleges folytatást illeti, a következő napokban találkozik Claudio Tapiával, az argentin szövetség elnökével.

„Ez egy valóra vált álom számomra, de nem jelenti azt, hogy örökre ragaszkodnom kell ehhez a munkához. Vannak bizonyos feltételek, amelyeket meg kell beszélnünk az elnökkel, és meglátjuk, sikerül-e megegyeznünk” – szögezte le.

Csapata jövő szerdán és szombaton is játszik egy-egy edzőmérkőzést, előbb a córdobai Mario Kempes Stadionban Bolíviát, majd Buenos Airesben Burkina Fasót fogadja.