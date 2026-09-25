Nemzeti Sportrádió

Scaloni mindent megtett, hogy a kapitánysága alatt legyen Messi búcsúmeccse

2026.09.25. 11:01
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Lionel Scaloni és Lionel Messi rendkívül sikeresek voltak együtt (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi argentin labdarúgó-válogatott Lionel Scaloni
Lionel Scaloni elárulta, mindent megtett annak érdekében, hogy Lionel Messi még az ő szövetségi kapitányi időszakában egy búcsúmérkőzésre térjen vissza az argentin labdarúgó-válogatottba.

Az edző úgy fogalmazott: minden erejével igyekezett elérni, hogy a csatár visszatérjen egy búcsúmeccsre a nemzeti csapatba, röviddel a visszavonulásának bejelentése után, mivel nem volt biztos benne, hogy a későbbiekben még ő lesz a szövetségi kapitány.

A 2022-ben harmadik világbajnoki címét megszerző Argentína júliusban 1–0-ra kikapott Spanyolországtól a vb-döntőben, Messi pedig augusztusban jelentette be, hogy többé nem lép pályára a válogatottban. A Barcelona és a Paris Saint-Germain korábbi, az Inter Miami jelenlegi futballistáját néhány héttel később Scaloni meghívta a Benin elleni barátságos meccsre, amelyet október 6-án Buenos Airesben rendeznek.

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„Ezeket a sorokat két nappal a világbajnoki döntő után írtam... Azok után, ami édesapámmal történt, még inkább meg vagyok győződve a döntésemről.”

„Úgy gondolom, egy hozzá hasonló játékos megérdemli ezt. Személy szerint én is megtettem a magamét, mert ott akartam lenni a búcsúján, és nem tudom, hogy később még itt leszek-e” – nyilatkozott a kapitány.

Az argentinok két Copa Americát, illetve egy-egy világbajnoki arany- és ezüstérmet nyertek Scaloni irányításával, de az edzőnek decemberben lejár a szerződése. Ami az esetleges folytatást illeti, a következő napokban találkozik Claudio Tapiával, az argentin szövetség elnökével.

„Ez egy valóra vált álom számomra, de nem jelenti azt, hogy örökre ragaszkodnom kell ehhez a munkához. Vannak bizonyos feltételek, amelyeket meg kell beszélnünk az elnökkel, és meglátjuk, sikerül-e megegyeznünk” – szögezte le.

Csapata jövő szerdán és szombaton is játszik egy-egy edzőmérkőzést, előbb a córdobai Mario Kempes Stadionban Bolíviát, majd Buenos Airesben Burkina Fasót fogadja.

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A két játékos az angol–argentin vb-elődöntő óta láthatóan nem eszik egymás tenyeréből.

Messi 2005. augusztus 17-én Budapesten csereként lépett először pályára a nemzeti csapatban, de könyöklésért egy perc után kiállították a 2–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. A játékmester 207-szer szerepelt a válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek – az idei vb előtt 2014-ben is döntős volt.

A búcsúmeccsére egyébként kevesebb mint két óra alatt elfogyott minden jegy, az argentin szövetség jóval több belépőt értékesíthetett volna, mint a Monumental Stadion 80 ezres kapacitása. A jegyekhez körülbelül 19 ezer és 100 ezer forint közötti áron lehetett hozzájutni.

Lionel Messi argentin labdarúgó-válogatott Lionel Scaloni
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