Női kézilabda NB I: hazatérhet az FTC átlövője – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.10.28. 16:53
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Mette Tranborg elhagyhatja a Ferencvárost (Fotó: MTI/Purger Tamás)
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Jó esély van rá, hogy a Viborg HK-ban folytatja pályafutását Mette Tranborg, a Ferencváros női kézilabdacsapatának jobbátlövője – számolt be róla a Viborg Stifts Folkeblad szakportál. A dán válogatott játékos két magyarországi idény után térhet vissza hazájába, ahol elsősorban védekezésben jelenthetne komoly erősítést új csapatának.

A Viborg Stifts Folkeblad értesülései szerint Mette Tranborg az idény végén távozhat a Ferencvárostól, és a Viborgnál folytathatja pályafutását. A dán jobbátlövő ezzel két idény után inthet búcsút a zöld-fehér klubnak.

A 30 éves Tranborg – akinek legnagyobb erőssége hosszú évek óta a védekezés – a Ferencvárosba igazolása előtt több idényt töltött a Team Esbjergnél, amellyel dán bajnoki címeket nyert, és a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe is bejutott a csapattal. A Ferencvárosnál töltött időszaka ugyanakkor nem alakult teljesen zökkenőmentesen: a dán lap arról írt, hogy bár védekezésben többnyire megbízható teljesítményt nyújtott, minden másban elmaradt a legjobb formájától. A második idényre ugyan feljavult a játéka, de sérülései mindkét évadban hátráltatták.

A lehetséges klubváltás hátterében továbbá az is szerepet játszhat, hogy Jesper Jensen vezetőedző az idény végén távozik a Ferencvárostól. A Viborgnál a jobbátlövő fontos szerepet kaphatna, ráadásul ismét egy csapatban szerepelhetne Trine Östergaarddal, akivel korábban az Odensében és a dán válogatottban is együtt játszott.

A Viborg klubigazgatója később ugyanennek a lapnak megerősítette: valóban egyeztetnek a játékos átigazolásáról, a klubváltás véglegesítéséről azonban egyelőre nem történt hivatalos bejelentés.

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Mette Tranborg saját döntése volt, hogy nem áll a dán válogatott rendelkezésére.

 

 

női kézilabda Mette Tranborg FTC-Toyota Kovács Viborg női kézilabda Ferencváros női kézilabda NB I
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