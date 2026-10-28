Női kézilabda NB I: hazatérhet az FTC átlövője – sajtóhír

A Viborg Stifts Folkeblad értesülései szerint Mette Tranborg az idény végén távozhat a Ferencvárostól, és a Viborgnál folytathatja pályafutását. A dán jobbátlövő ezzel két idény után inthet búcsút a zöld-fehér klubnak.

A 30 éves Tranborg – akinek legnagyobb erőssége hosszú évek óta a védekezés – a Ferencvárosba igazolása előtt több idényt töltött a Team Esbjergnél, amellyel dán bajnoki címeket nyert, és a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe is bejutott a csapattal. A Ferencvárosnál töltött időszaka ugyanakkor nem alakult teljesen zökkenőmentesen: a dán lap arról írt, hogy bár védekezésben többnyire megbízható teljesítményt nyújtott, minden másban elmaradt a legjobb formájától. A második idényre ugyan feljavult a játéka, de sérülései mindkét évadban hátráltatták.

A lehetséges klubváltás hátterében továbbá az is szerepet játszhat, hogy Jesper Jensen vezetőedző az idény végén távozik a Ferencvárostól. A Viborgnál a jobbátlövő fontos szerepet kaphatna, ráadásul ismét egy csapatban szerepelhetne Trine Östergaarddal, akivel korábban az Odensében és a dán válogatottban is együtt játszott.

A Viborg klubigazgatója később ugyanennek a lapnak megerősítette: valóban egyeztetnek a játékos átigazolásáról, a klubváltás véglegesítéséről azonban egyelőre nem történt hivatalos bejelentés.