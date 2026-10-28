A Cadillac szerződést hosszabbított Sergio Pérezzel – hivatalos

2026.10.28. 17:16
Fotó: Getty Images
Címkék
Sergio Pérez Formula-1 Formula 1 Cadillac
A mexikói Sergio Pérez 2029-ig meghosszabbította szerződését a Formula 1-es istállóval.

Pérez még az amerikaiak Formula–1-es bemutatkozása előtt igazolt a csapathoz.

„Már az első naptól kezdve hittem a Cadillac-projektben, a szerződésem meghosszabbítása pedig ennek a fejezetnek a természetes folytatása” – fogalmazott közleményében a versenyző.

Hozzátette, egy F1-es csapatot a semmiből felépíteni időt, fáradhatatlan munkát és türelmet igényel, de rendkívül kifizetődő az a fejlődés, amit közösen elértek.

Pérez 2011 óta szerepel a Formula–1 mezőnyében, és éppen ezen a hétvégén, Mexikóvárosban ünnepli pályafutása 300. nagydíját. A hatszoros futamgyőztes a 2022-es világbajnokság pontversenyében a harmadik, 2023-ban a második helyen végzett, jelenleg azonban pont nélkül áll.

 

Sergio Pérez Formula-1 Formula 1 Cadillac
Legfrissebb hírek

Hazai versenyző, vadnyugati hangulat és Godzilla – különleges hétvégére készül az F1 Amerikában

F1
2026.10.21. 15:49

Christian Horner teljes nyugalomban élne, ha nem térne vissza az F1-be

F1
2026.10.18. 14:18

Újonc brazil pilóta versenyez jövőre a Haasnál – hivatalos

F1
2026.10.15. 17:20

„Verstappen csúcsformában!” – a Szingapúri Nagydíj nemzetközi sajtóvisszhangja

F1
2026.10.12. 11:14

Kobrák és pitonok között: Bottas megérkezett Szingapúrba kerékpárral Malajziából

F1
2026.10.08. 13:05

Fernando Alonso indulhat a jövő évi Dakar-ralin

F1
2026.10.06. 14:41

Bottas kerékpárral érkezik Malajziából a Szingapúri Nagydíjra

F1
2026.10.05. 16:44

Kínos és példátlan – a bahreini nagydíj sajtóvisszhangja

F1
2026.10.05. 10:17