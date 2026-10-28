A Cadillac szerződést hosszabbított Sergio Pérezzel – hivatalos

A mexikói Sergio Pérez 2029-ig meghosszabbította szerződését a Formula 1-es istállóval.
Pérez még az amerikaiak Formula–1-es bemutatkozása előtt igazolt a csapathoz.
„Már az első naptól kezdve hittem a Cadillac-projektben, a szerződésem meghosszabbítása pedig ennek a fejezetnek a természetes folytatása” – fogalmazott közleményében a versenyző.
Hozzátette, egy F1-es csapatot a semmiből felépíteni időt, fáradhatatlan munkát és türelmet igényel, de rendkívül kifizetődő az a fejlődés, amit közösen elértek.
Pérez 2011 óta szerepel a Formula–1 mezőnyében, és éppen ezen a hétvégén, Mexikóvárosban ünnepli pályafutása 300. nagydíját. A hatszoros futamgyőztes a 2022-es világbajnokság pontversenyében a harmadik, 2023-ban a második helyen végzett, jelenleg azonban pont nélkül áll.
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