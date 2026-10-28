Los Angeles 2028: bemutatták a hivatalos szlogent

2026.10.28. 15:58
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Fotó: Getty Images
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A csillagok együttállása – ez a 2028-as Los Angeles-i olimpia és paralimpia szerdán bejelentett hivatalos szlogenje.

A szervezők szerint a mottó az „az egész életen át tartó sportolói felkészülés és a szórakoztatóipar fellegvárának reflektorfénye közötti találkozást” hivatott kifejezni. Alex Merchan, a Los Angeles-i játékok marketingigazgatója arról beszélt, hogy a szervezőbizottság szándéka szerint a szlogen újraértelmezi a sorsról alkotott modern elképzeléseket.

„A csillagok együttállása számunkra nem a szerencsén, hanem a kemény munkán és elkötelezettségen alapul. Azt a pillanatot fejezi ki, amikor a felkészülés találkozik a lehetőséggel, és együtt valami rendkívülit hozunk létre” – fejtette ki. Egyúttal hangsúlyozta: a jelmondat nem csupán a mintegy 15 ezer résztvevő sportolóra vonatkozik, hanem mindazokra az önkéntesekre, helyi munkaerőkre és kisvállalkozásokra is, amelyek és akik közvetlenül vagy közvetve dolgoznak az olimpia létrejöttén.

„Természetesen a sportolókat fogjuk ünnepelni, de nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a játékok megvalósulásában ezek a közreműködők is szerepet játszanak” – fogalmazott Merchan.

Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor lesz olimpiai házigazda, paralimpiát első alkalommal rendez. Előbbi 2028. július 14-én, utóbbi augusztus 15-én kezdődik.

 

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