Varga Barnabást remek fejes góljáért díjazta a görög liga

V. J.V. J.
2026.10.28. 17:31
Fotó: Getty Images
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Görögország Varga Barnabás AEK Athén
Varga Barnabás átvette a görög labdarúgó Szuperligától a 3. forduló legszebb góljáért járó díját – derül ki a bajnokság és az AEK Athén Instagram-bejegyzéséből. A magyar támadónak a még szeptember 5-én, az Arisz ellen 5–0-ra megnyert mérkőzésen szerzett második gólját választották meg a legjobbnak.

Varga Barnabás az Arisz ellen kétszer is betalált – második, fejjel szerzett találatát a 3. forduló legjobbjának választották.

„Köszönöm szépen a sok szavazatot! Remélem, hogy még sok góllal tudom segíteni a csapatot és több ilyet próbálhatok szerezni” – mondta el az elismerés átadásáról szóló videóban Varga Barnabás.

 

Görögország Varga Barnabás AEK Athén
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