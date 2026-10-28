Varga Barnabást remek fejes góljáért díjazta a görög liga

Varga Barnabás az Arisz ellen kétszer is betalált – második, fejjel szerzett találatát a 3. forduló legjobbjának választották.

𝗚𝗢𝗔𝗔𝗔𝗟! 62’ Barnabás Varga🔥 #AEKFC #ForzaAekara #SLGR https://t.co/ijywRwQOxm — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 5, 2026

„Köszönöm szépen a sok szavazatot! Remélem, hogy még sok góllal tudom segíteni a csapatot és több ilyet próbálhatok szerezni” – mondta el az elismerés átadásáról szóló videóban Varga Barnabás.