Varga Barnabást remek fejes góljáért díjazta a görög liga
Varga Barnabás átvette a görög labdarúgó Szuperligától a 3. forduló legszebb góljáért járó díját – derül ki a bajnokság és az AEK Athén Instagram-bejegyzéséből. A magyar támadónak a még szeptember 5-én, az Arisz ellen 5–0-ra megnyert mérkőzésen szerzett második gólját választották meg a legjobbnak.
Varga Barnabás az Arisz ellen kétszer is betalált – második, fejjel szerzett találatát a 3. forduló legjobbjának választották.
„Köszönöm szépen a sok szavazatot! Remélem, hogy még sok góllal tudom segíteni a csapatot és több ilyet próbálhatok szerezni” – mondta el az elismerés átadásáról szóló videóban Varga Barnabás.
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