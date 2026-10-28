Visszatért a női birkózás királynője: 44:0-ra verte meg a vb-mezőnyt Asztanában

A párizsi olimpiai utáni évet kihagyta, idén az Ázsia-bajnokságon és az Ázsiai Játékokon már birkózott (és nyert), a világbajnoki mezőnybe most tért vissza a Tokióban olimpiai aranyérmes és négyszeres világbajnok japán Szuszaki Jui (50 kg).

A 27 éves világklasszis a 2024-es játékokon szenvedett életében először vereséget a nemzetközi porondon (bronzérmet szerzett), emiatt döntött úgy, hogy szüksége van némi pihenőre.

Asztanába újult erővel, a teljes mezőnyt leiskolázva tért vissza: a litván Gabija Dylitét, a vb-bronzérmes, háromszoros Európa-bajnok ukrán Okszana Livacsot, a pánamerikai bajnoki bronzérmes venezuelai Nohalis Yolo Jimenezt egyaránt 10:0-ra, az elődöntőben az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Ázsia-bajnoki második kínai Feng Ce-csit 9:0-ra verte meg.

A döntője mindössze 2:14 percig tartott az U23-as Ázsia-bajnok indiai Neelam ellen, így Szuszaki Jui tusgyőzelemmel ünnepelhette karrierje ötödik világbajnoki címét.

Klasszisát jól jelzi, hogy a Barisz Arénában 44 pontot hajtott végre riválisain, miközben rajta egyet sem tudtak csinálni.

Fotó: MTI/Illyés Tibor Szerdán a Barisz Arénában megtartották a szabadfogásúak sorsolását, és finoman fogalmazva sem lehet azt mondani, hogy Fortuna kedvezett versenyzőinknek. A csütörtökön bemutatkozó Eb-bronzérmesünk, Végh Richárd (97 kg) a pánamerikai bajnok, olimpikon kubai Arturo Silot Torresszel kezd. A péntekieknél sem sokkal jobb a helyzet, világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail (70 kg) a világ- és pánamerikai bajnok amerikai Zain Retherforddal vagy az U20-as Eb-második belga Muhammad Abdurachmanov ellen rajtol, az Eb-ezüstérmes Bajcajev Vlagyiszlavnak (125 kg) a venezuelai José Díazon mindenképpen túl kellene jutnia, és utána minden bizonnyal az orosz Abdulla Kurbanov következhet. Kuramagomedov Murad (74 kg) szombaton mutatkozik be, a kétszeres vb-ezüstérmes, Ázsia-bajnok iráni Amir Mohammad Jadanicserati ellen. Sorsoltak szabadfogásban

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Szerda

Nők

50 kg. Világbajnok: Szuszaki Jui (Japán), 2. Neelam Neelam (India), 3. Feng Ce-csi (Kína) és Zejnep Bajanova (Kazahsztán)

57 kg. Vb: Hung Ko-hszin (Kína), 2. Szena Nagamoto (Japán), 3., Helen Maroulis (Egyesült Államok) és Irina Kuracskina (Fehérorosz) …22. Dollák Tamara

65 kg. Vb: Alina Kaszabjeva (Oroszország), 2. Irina Ringaci (Moldova), 3. Ikehata Nana (Japán) és Feng Jung-hszin (Kína)

76 kg. Vb: Anasztaszija Alpjejeva (Ukrajna), Kajal Kajal (India), 3. Dymond Guilford (Egyesült Államok) és Davanaszan Enh Amar (Mongólia)

KORÁBBAN

68 kg. Nyolcaddöntő: Hanzlícková (cseh)–Szabados Noémi 4:1-nél tus.