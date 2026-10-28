Labdarúgás: vereség Albániától

A hazai szövetség beszámolója szerint a mérkőzés első gólját a 20. percben a hazaiak szerezték, egy eladott labdára Dani csapott le, és helyezett 14 méterről a kapu bal oldalába. A félidő végén összejöhetett volna az egyenlítés, Kalocsai Ádám gyönyörű cselekkel játszotta tisztára magát, bal külsővel, nyolc méterről lőtt, ám a lécet találta el. A szünet után mindkét oldalon adódott lehetőség a gólszerzésre... tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n