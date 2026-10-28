Labdarúgás: vereség Albániától

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.28. 15:40
null
Címkék
labdarúgás U15-ös fiúválogatott utánpótlás ALbánia félkészülési mérkőzés utánpótlássport
A magyar fiú U15-ös válogatott 1–0-ra kikapott Albániától a Tiranában rendezett felkészülési mérkőzésen.

A hazai szövetség beszámolója szerint a mérkőzés első gólját a 20. percben a hazaiak szerezték, egy eladott labdára Dani csapott le, és helyezett 14 méterről a kapu bal oldalába. A félidő végén összejöhetett volna az egyenlítés, Kalocsai Ádám gyönyörű cselekkel játszotta tisztára magát, bal külsővel, nyolc méterről lőtt, ám a lécet találta el. A szünet után mindkét oldalon adódott lehetőség a gólszerzésre... tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

labdarúgás U15-ös fiúválogatott utánpótlás ALbánia félkészülési mérkőzés utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Atlétika: az U18-as Eb-bronzérmes Marton Zsófi is bizonyíthat Dakarban

Utánpótlássport
2 órája

Asztalitenisz: újra rangos mezőny a hazai nemzetközi up-bajnokságon

Utánpótlássport
8 órája

Asztalitenisz: Fazekas Lizett nyerte az U19-es olasz nemzetközit

Utánpótlássport
20 órája

Cser Gábor triatlontréner A hónap utánpótlásedzője szeptemberben

Utánpótlássport
Tegnap, 17:12

Öttusa: remek magyar szereplés az ORV-n

Utánpótlássport
Tegnap, 8:59

Labdarúgás: döntetlen után győzelem az U15-ös vb-n

Utánpótlássport
2026.10.26. 21:16

Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 11. fordulójában

Utánpótlássport
2026.10.26. 20:07

Tenisz: két második hely Fehérváron

Utánpótlássport
2026.10.26. 19:14