Labdarúgás: vereség Albániától
A magyar fiú U15-ös válogatott 1–0-ra kikapott Albániától a Tiranában rendezett felkészülési mérkőzésen.
A hazai szövetség beszámolója szerint a mérkőzés első gólját a 20. percben a hazaiak szerezték, egy eladott labdára Dani csapott le, és helyezett 14 méterről a kapu bal oldalába. A félidő végén összejöhetett volna az egyenlítés, Kalocsai Ádám gyönyörű cselekkel játszotta tisztára magát, bal külsővel, nyolc méterről lőtt, ám a lécet találta el. A szünet után mindkét oldalon adódott lehetőség a gólszerzésre... tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n
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