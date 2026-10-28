Magyar nyílt tollaslabda-bajnokság: Szerecz búcsúzott a selejtezőben, Tóth Kristóf továbbjutott

A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban zajló viadalon az egyes világranglistán 1384. helyezett Szerecz Márton délelőtt három szettben legyőzte az 525. pozíciót elfoglaló norvég ellenfelét az első fordulóban, a második körben viszont két szettben kikapott a román Luca-Stefan Pandelétől (831.).

Tóth Kristóf a második körben kapcsolódott be a kvalifikációba Ivan Kosor ellen, a horvát ellenfél mindössze tíz pontot szerzett a találkozón. Tóthra a török Mehmet Can Töremis vár a folytatásban.

Férfi egyesben a selejtező negyedik fordulójának győztesei jutnak fel a főtáblára.

MAGYAR NYÍLT TOLLASLABDA-BAJNOKSÁG

Férfi egyes, selejtező, 2. forduló

Luca-Stefan Pandele (román)–Szerecz Márton 2:0 (14, 6)

Tóth Kristóf–Ivan Kosor (horvát) 2:0 (7, 3)

Korábban

Szerecz–Andreas Roksvaag (norvég) 2:1 (15, –17, 19)