Magyar nyílt tollaslabda-bajnokság: Szerecz búcsúzott a selejtezőben, Tóth Kristóf továbbjutott

2026.10.28. 15:52
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Tóth Kristóf továbbjutott
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magyar nyílt tollaslabda-bajnokság Tóth Kristóf tollaslabda
Szerecz Márton kiesett a selejtező második körében, Tóth Kristóf viszont könnyed sikerrel továbbjutott a 51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság szerdai nyitónapján.

A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban zajló viadalon az egyes világranglistán 1384. helyezett Szerecz Márton délelőtt három szettben legyőzte az 525. pozíciót elfoglaló norvég ellenfelét az első fordulóban, a második körben viszont két szettben kikapott a román Luca-Stefan Pandelétől (831.).

Tóth Kristóf a második körben kapcsolódott be a kvalifikációba Ivan Kosor ellen, a horvát ellenfél mindössze tíz pontot szerzett a találkozón. Tóthra a török Mehmet Can Töremis vár a folytatásban.

Férfi egyesben a selejtező negyedik fordulójának győztesei jutnak fel a főtáblára.

MAGYAR NYÍLT TOLLASLABDA-BAJNOKSÁG
Férfi egyes, selejtező, 2. forduló
Luca-Stefan Pandele (román)–Szerecz Márton 2:0 (14, 6)
Tóth Kristóf–Ivan Kosor (horvát) 2:0 (7, 3)
Korábban
Szerecz–Andreas Roksvaag (norvég) 2:1 (15, –17, 19)

 

magyar nyílt tollaslabda-bajnokság Tóth Kristóf tollaslabda
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