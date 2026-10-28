Mol Magyar Kupa: hárommal nyert a Sopron, jelentős hátrányban a Várda, szépített a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában szerdán öt mérkőzést rendeznek villanyfénynél. A program 17 órától két NB III-as csapat, az FC Sopron és a Szolnoki MÁV nyugat-magyarországi találkozójával kezdődött, amelyen magabiztos, 3–0-s hazai győzelem született úgy, hogy a vendégek kilenc emberrel fejezték be a találkozót. 17.30-tól a NB II-es Kozármisleny a másodosztály éllovasát fogadja. 18 órától két NB I-es együttes lép pályára, a Puskás Akadémia a másodosztályú Dósgyőri VTK, a Kisvárda pedig az NB III-as Pécsi MFC otthonában. Az esti műsort a legutóbb döntős Zalaegerszeg és bajnoki címvédő ETO FC csatája zárja. Kövesse a mérkőzések alakulását ebben ebben a cikkben, kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!