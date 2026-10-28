Mol Magyar Kupa: hárommal nyert a Sopron, jelentős hátrányban a Várda, szépített a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Cikkünk folyamatosan frissül!
17 órakor kezdődött:
FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III) 3–1 (Végh 16., Kulcsár M. 33., Cserkuti-Németh 49.) – Kiállítva: Pelles (24.,), Dudok (51., mindkettő Szolnok) – vége
17.30-tól játsszák:
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II) 2–1 (Zamostny 47., Kirchner 59. –11-esből, ill. Kálnoki-Kis Zs. 62.)
18.00-kor kezdődött:
Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC 0–1 (Colley 50.)
Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good 3–0 (Adamcsek 2., Hegedűs M. 24., Babati B. 27.)
19.00 órától játsszák:
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 0–0 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A szerda kora délutáni mérkőzésekről részletesen itt olvashatnak.
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2 (Csizmadia Z. 45., Artner D. 72.)
Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1 (Novák Cs. 5., Kicsun 56., Berecz 78., ill. Csontos D. 41.)