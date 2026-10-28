Mol Magyar Kupa: hárommal nyert a Sopron, jelentős hátrányban a Várda, szépített a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

P. Gy.P. Gy.
2026.10.28. 16:48
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A kupaest slágermérkőzése a legutóbb döntős ZTE és a bajnoki címvédő ETO (fehérben) zalai párharca (Archív fotó: Szabó Miklós)
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Magyar Kupa 4. forduló Magyar Kupa élő eredménykövetés Mol Magyar Kupa
A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában szerdán öt mérkőzést rendeznek villanyfénynél. A program 17 órától két NB III-as csapat, az FC Sopron és a Szolnoki MÁV nyugat-magyarországi találkozójával kezdődött, amelyen magabiztos, 3–0-s hazai győzelem született úgy, hogy a vendégek kilenc emberrel fejezték be a találkozót. 17.30-tól a NB II-es Kozármisleny a másodosztály éllovasát fogadja. 18 órától két NB I-es együttes lép pályára, a Puskás Akadémia a másodosztályú Dósgyőri VTK, a Kisvárda pedig az NB III-as Pécsi MFC otthonában. Az esti műsort a legutóbb döntős Zalaegerszeg és bajnoki címvédő ETO FC csatája zárja. Kövesse a mérkőzések alakulását ebben ebben a cikkben, kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!


MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Cikkünk folyamatosan frissül!

17 órakor kezdődött:
FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III) 3–1 (Végh 16., Kulcsár M. 33., Cserkuti-Németh 49.) – Kiállítva: Pelles (24.,), Dudok (51., mindkettő Szolnok) – vége
17.30-tól játsszák:
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II) 2–1 (Zamostny 47., Kirchner 59. –11-esből, ill. Kálnoki-Kis Zs. 62.)
18.00-kor kezdődött:
Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC 0–1 (Colley 50.) 
Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good 3–0 (Adamcsek 2., Hegedűs M. 24., Babati B. 27.)

19.00 órától játsszák:
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC  0–0 (Tv: M4 Sport)élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A szerda kora délutáni mérkőzésekről részletesen itt olvashatnak.

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2 (Csizmadia Z. 45., Artner D. 72.)
Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1 (Novák Cs. 5., Kicsun 56., Berecz 78., ill. Csontos D. 41.)

 

Magyar Kupa 4. forduló Magyar Kupa élő eredménykövetés Mol Magyar Kupa
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