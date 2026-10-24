Kompany állapota stabil, de egy ideig nem láthatjuk a kispadon

Mint a vezetőedző rosszullétéről szóló hírünkben írtuk, a már akkor vírusfertőzéssel küzdő Kompany a múlt szombati, Leipzig elleni bajnoki mérkőzés szünetében, majd a lefújás után is kénytelen volt lepihenni az Allianz Arénában lévő öltözői szobájában. Eredetileg úgy volt, hogy az Arsenal elleni szerdai Bajnokok Ligája-meccsen nem is lesz ott a csapattal, végül mégis ő irányított, a lefújás után nyilatkozott is.

A Bild szombati cikke emlékeztet, hogy az öltözőben már jó ideje téma: Kompany nem ügyel eléggé az egészségére. Rendszertelenül táplálkozik, túl sok kávét iszik és nem szán elég időt a pihenésre – amikor véget ér a napi munka a csapattal, az alvásidő rovására éjszakánként az ellenfelekről készült videofelvételek tanulmányozásával igyekszik tökéletesre csiszolni a felkészülést. Mindez a vírusfertőzéssel kombinálva előidézhette a rosszullétet.

A Bundesligában címvédő Bayern München vasárnap a harmadik helyen álló Freiburg ellen folytatja a bajnoki szereplést, a kispadról a másodedző, Aaron Danks irányít majd.