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Kompany állapota stabil, de egy ideig nem láthatjuk a kispadon

K. Zs.K. Zs.
2026.10.24. 13:00
Vincent Kompany már a Leipzig elleni bajnokin sem volt ereje teljében (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Vincent Kompany Max Eberl
A pénteken mentőhelikopterrel kórházba szállított Vincent Kompany állapota stabil – ez a legfontosabb információ, ami elhangzott a Bayern München szombat délelőtti sajtótájékoztatóján. Max Eberl sportigazgató hozzátette: a labdarúgócsapat vezetőedzője néhány napig még kórházban marad, és valószínűleg több hétre lesz szükség, hogy újra leülhessen a kispadra.

„Vinnie annyi időt kap a felépülésre, amennyire szükség van. Semmiféle időrendet nem állítunk fel. Először is meg kell határozni pontosan, mi okozta a rosszullétet, utána derülhet csak ki, mennyi idő kell a teljes felgyógyuláshoz. Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy nem napokban, hanem hetekben kell gondolkodnunk” – fogalmazott Max Eberl.

Az eddigi vizsgálatok semmilyen különleges rendellenességet nem állapítottak meg, ezért a kórházi megfigyelés folytatódik.

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A belga szakember összeesett a Bayern München pénteki edzése után.

Mint a vezetőedző rosszullétéről szóló hírünkben írtuk, a már akkor vírusfertőzéssel küzdő Kompany a múlt szombati, Leipzig elleni bajnoki mérkőzés szünetében, majd a lefújás után is kénytelen volt lepihenni az Allianz Arénában lévő öltözői szobájában. Eredetileg úgy volt, hogy az Arsenal elleni szerdai Bajnokok Ligája-meccsen nem is lesz ott a csapattal, végül mégis ő irányított, a lefújás után nyilatkozott is.

A Bild szombati cikke emlékeztet, hogy az öltözőben már jó ideje téma: Kompany nem ügyel eléggé az egészségére. Rendszertelenül táplálkozik, túl sok kávét iszik és nem szán elég időt a pihenésre – amikor véget ér a napi munka a csapattal, az alvásidő rovására éjszakánként az ellenfelekről készült videofelvételek tanulmányozásával igyekszik tökéletesre csiszolni a felkészülést. Mindez a vírusfertőzéssel kombinálva előidézhette a rosszullétet.

A Bundesligában címvédő Bayern München vasárnap a harmadik helyen álló Freiburg ellen folytatja a bajnoki szereplést, a kispadról a másodedző, Aaron Danks irányít majd.

 

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