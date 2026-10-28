Ez az első osztályú csapatok rémálma – drámai hajrá után nyert a Debrecen Csepelen

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.10.28. 15:52
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Csepel SC dvsc MOL Magyar Kupa
Drámai végjátékban, a rendes játékidő ráadásában fordított és nyert 3–2-re a Debreceni VSC a Csepel SC otthonában a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A találkozó után a hazaiak második gólját szerző Torda Bencével az elmaradt szenzációról és a hősies helytállásról, míg a hajdúságiak 93. percben győztes találatot jegyző Kocsis Dominikkal az NB I-es csapatok rémálmáról beszélgettünk.

CSEPEL SC (NB III)–DEBRECENI VSC 2–3 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ÉS VIDEÓ ITT!
Budapest, Béke tér, 1500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Georgiu Teodoros, Horváth Zoltán)
CSEPEL: Szűcs K. – Bencsetler, Csákány, Bende, Kubitsch, Pintér D. (Fésű, 64.) – Alarishi (Torda, 79.), Bogdán B. (Szűcs L., 64.), Sükösd, Balogh Zs. (Szabó Á., 79.) – Tóth L. (Ignácz, 64.). Vezetőedző: Takács László
DEBRECEN: Erdélyi B. – Da Costa (Mehíjas, 66.), Batik, Szakál, Keller – Janneh (Samper, 76.), Patai – Baldoni (Egri, 62.), Cibla, Dénes V. (Szendrei Á, 62.) – Adinany (Kocsis D., 62.). Vezetőedző: Gert Remmel
MESTERMÉRLEG
Takács László: – Ha van kupamérkőzés, akkor ez minden tekintetben az volt. Csepelen kijött közel kétezer szurkoló, mindenki büszke lehet arra, amit mutattunk. Kiderült, Csepelen nemcsak múltja, de jelene is van a futballnak. Hajszálon múlt, mindenki a szívét-lelkét kitette a pályára, nem lett volna érdemtelen, ha megnyerjük a mérkőzést.
Gert Remmel: – Nyertünk, továbbjutottunk, ez volt a legfontosabb a klubnak, a játékosoknak, valamennyiünknek. Ezúttal több kisebb dolog is hiányzott a játékunkból, percről percre néztem, mit tehetnénk, hogy jobbak legyünk. Korábban már megmutattuk, akár az utolsó percben, az utolsó pillanatban is képesek vagyunk fordítani, de el kell ismerni, ezúttal szerencsénk is volt. 

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Csepel SC dvsc MOL Magyar Kupa
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