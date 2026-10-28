A ráadásban szerzett két gólt, nehezen jutott tovább a Debrecen Csepelen

A dvsc.hu híre szerint a mérkőzés képe az első perctől megfelelt a várakozásnak, a Loki mezőnyfölényben játszott, sokkal többet birtokolta a labdát ellenfelénél. Az első nagyobb lehetőség a 10. percben Bryan Adinany előtt adódott, de Julien Dacosta beadása után 8 méterről mellé lőtt. A 14. percben Sohan Baldoni fejjel már közelebb járt, fejese után a lécről vágódott ki a labda.

A folytatásban igyekezett fokozni a nyomást a DVSC, közben persze derekasan próbálkoztak a csepeliek is. A 32. minutumban Cibla Flórián szabadrúgása pattant le a sorfalról, majd nem sokkal később Rotem Keller bólintása után védett a hazai kapus. A 37. percben aztán meglepetésre megszerezte a vezetést a Csepel, Tóth László ugrott ki a védők közül, majd 11 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1–0). A fővárosiak mégsem vonulhattak előnnyel pihenőre, hiszen a 42. percben Dénes Vilmos egy 18 méteről leadott, gyönyörű átlövéssel egyenlített (1–1).

A második játékrész is debreceni támadásokkal kezdődött, a 47. percben Patai Dávid nem sokkal lőtt fölé. Fél órával a vége előtt beállt Kocsis Dominik, Egri Imre és Szendrei Ákos, nem sokkal később Julien Dacosta sérülése miatt Josua Mejías, majd a hajrára Sergi Samper is. A pontatlanul futballozó DVSC a végén bajba került, hiszen egy ellentámadás után, a 83. percben Torda Bence magabiztosan értékesített egy ziccert, így ismét a Csepel vezetett (2–1). A végjátékban a Loki mindent megpróbált az egyenlítésért, a hosszabbításban, a 92. percben Egri Imre révén sikerült is egalizálni (2–2), majd rögtön ezután, a 93. percben Kocsis Dominik a léc alá bombázva a győztes gólt is megszerezte (2–3). Fordulatos küzdelemben tehát a Loki kivívta a továbbjutást.

A Vasas igencsak megszenvedett Szentlőrincen, a másodosztályú baranyai csapat háromszor is egyenlített az élvonal újonca ellen, ám Pethő Bence 82. percben szerzett találatára már nem volt válasza.

Sokkal simább volt az MTK továbbjutása, a kék-fehérek Szuhodovszki Soma 14 méteres lövésével az első negyedórában megszerezték a vezetést, majd a harmadosztályú Monor csak Klausz duplája után, tizenegyesből tudott szépíteni. Bő tíz perccel később a fővárosiak visszaállították a háromgólos különbséget Bognár István 10 méteres lövésével, majd öt perccel a rendes játékidő vége előtt Jurek Gábor beállította az 5–1-es végeredményt.

A Kecskemét magabiztos győzelmet aratott a Tiszaújváros vendégeként, Merényi Ádám triplázott a mérkőzésen.

A Paks Gyurkits Gergő remek, 16 méteres lövésével jutott vezetéshez Cigándon, ám a hazaiak egyenlítése után a győztes gólt csak a ráadásban szerezte meg Szalai József.

A 80 éves Csank János végezte el a kezdőrúgást az Ózd–Nyíregyháza mérkőzésen, ahol a harmadosztályú hazaiak a 37. percben Süttő tizenegyeséből találtak be, de három perccel később Jean Batoum egyenlített. A győztes gólt a rendes játékidőben egyik csapat sem szerezte meg, így jöhetett a hosszabbítás, ahol Kovács Milán nyolcméteres lövésével és Marko Regza tizenegyesével továbbjutott a szabolcsi csapat.

A Haladás a hosszabbítás elején már kettős emberhátrányban volt Pesterzsébeten, de kiharcolta a tizenegyeseket, ott viszont alulmaradt az ESMTK-val szemben.

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC 1–3 (Süttő 37. – 11-esből, ill. Batoum 40., Kovács M. 101.. Regza 109. – 11-esből) – vége

ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III) 0–0 – Kiállítva: Szujó (45., Haladás), Szakály A. (92., Haladás) – 11-esekkel 4–2 – vége

Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC 3–4 (Weisz 30., Pálfalvi 42., Oláh B. 71., ill. Horváth R. 19., 49., Pálinkás 37., Pethő B. 82.) – vége

Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC 2–3 (Tóth L. 36., Torda 83., ill. Dénes V. 42., Egri 90+2., Kocsis D. 90+3.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC 1–2 (Horváth Z. 73., ill. Gyurkits 25., Szalai J. 90+1.) – vége

Monor SE (NB III)–MTK Budapest 1–5 (Kapronczai 53. – 11-esből, ill. Szuhodovszki 14., Klausz 36., 49., Bognár I. 64., Jurek 85.) – vége

Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II) 0–4 (Merényi 5., 39., 50., Farkas B. 48.) – vége

Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC 1–4 (Király P. 17., ill. Fodor 5. – öngól, Levi 60., Arzani 62., Yusuf 87.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!