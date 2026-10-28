Spéci szurkolói sál, a legpontosabb szabadrúgás – a Ferencváros bicskei kupatovábbjutásának legjobb képei

H. Á.H. Á.
2026.10.28. 17:50
null
Különleges szurkolói sál is készült a mérkőzésre (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Magyar Kupa Bicske galéria képgaléria Ferencváros
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros 4–1-re győzött Bicskén a Magyar Kupa 4. fordulójában, a 16 közé jutásért. Galériánkban mutatjuk a mérkőzés legjobb képeit.

 

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT) 
BICSKEI TE (NB III)–FERENCVÁROSI TC 1–4 (1–1)
Bicske, Bicskei TC Sporttelep, 1800 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Balla Levente)
BICSKE: Baráth Bence (Rigó, 90.) – Cserkuti, Molnár S., Czumbil, Tifán-Péter – Fodor T. (Németh K., 77.), Hirman, Király P. – Nemes (Csordás H., 90.), Herczeg Z. (Knolmár, 66.), Erdey (Mohai, 76.). Vezetőedző: Csordás Csaba
FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, Zohoré, Cadu (Osváth, 79.) – Nagy Ádám – Levi, Bagi (Bero, a szünetben), Rommens (Corbu, 61.), Arzani (Birmancsevics, 79.) – Joseph (Yusuf, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Király P. (17.), ill. Fodor T. (5. – öngól), Levi (60.), Arzani (62.), Yusuf (84.)

null
fotó 2026.10.28.

Így jutott tovább Bicskén a Ferencváros a Magyar Kupában (Fotók: Kovács Péter)

Labdarúgó NB I
4 órája

Király Patrik gyönyörű gólt szerzett, de simán továbbjutott a Ferencváros

Kitett magáért odahaza az NB III-as Bicske, ám nem fért kétség a zöld-fehérek győzelméhez.

 

 

Magyar Kupa Bicske galéria képgaléria Ferencváros
Legfrissebb hírek

MOL Magyar Kupa: Zalaegerszeg–ETO

Labdarúgó NB I
16 perce

Robotfűnyírón érkező labda, fellökött labdaszedő – a Csepel–DVSC MK-meccs legjobb képei

Labdarúgó NB I
30 perce

Női kézilabda NB I: hazatérhet az FTC átlövője – sajtóhír

Kézilabda
2 órája

Mol Magyar Kupa: hárommal nyert a Sopron, jelentős hátrányban a Várda, szépített a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB I
2 órája

Videó: Kocsis véletlenül fellökte ünneplés közben a labdaszedőt, majd nekiadta a mezét

Labdarúgó NB I
2 órája

A Loki és a Paks a hajrában, a Szpari a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a Mol Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
4 órája

Király Patrik gyönyörű gólt szerzett, de simán továbbjutott a Ferencváros

Labdarúgó NB I
4 órája

Kubatov Gábor: Engem nem lehet megzsarolni

Labdarúgó NB I
7 órája