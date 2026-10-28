Spéci szurkolói sál, a legpontosabb szabadrúgás – a Ferencváros bicskei kupatovábbjutásának legjobb képei

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

BICSKEI TE (NB III)–FERENCVÁROSI TC 1–4 (1–1)

Bicske, Bicskei TC Sporttelep, 1800 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Balla Levente)

BICSKE: Baráth Bence (Rigó, 90.) – Cserkuti, Molnár S., Czumbil, Tifán-Péter – Fodor T. (Németh K., 77.), Hirman, Király P. – Nemes (Csordás H., 90.), Herczeg Z. (Knolmár, 66.), Erdey (Mohai, 76.). Vezetőedző: Csordás Csaba

FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, Zohoré, Cadu (Osváth, 79.) – Nagy Ádám – Levi, Bagi (Bero, a szünetben), Rommens (Corbu, 61.), Arzani (Birmancsevics, 79.) – Joseph (Yusuf, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Király P. (17.), ill. Fodor T. (5. – öngól), Levi (60.), Arzani (62.), Yusuf (84.)