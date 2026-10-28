A nagy meleg ellenére stabilan futott a száz kilométeres világbajnokságon

Milyen célokkal utazott el a spanyolországi száz kilométeres világbajnokságra?

Nagyon jó formában éreztem magam – mondta a Csupasportnak Szennyai Dorián, aki 07:54:36 órás idővel a legjobb magyar férfi eredményt érte el a spanyolországi száz kilométeres világbajnokságon, és összesítésben a 80. helyen végzett. – Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt három hónapban gyakorlatilag csak a világbajnokságra fókuszáltam. A célom a hét óra tizenöt perces időeredmény volt, de már néhány nappal a verseny előtt láttam, ez valószínűleg nem lesz meg, mert a futás idejére harminc Celsius-fok feletti meleget jósoltak. Sajnos, ez be is igazolódott, így elég nehezek voltak a körülmények.

S ebben a „pokolban" hogyan alakult a futás?

Korábban még nem volt ilyen stabil versenyem, úgy éreztem, hogy probléma nélkül végig tudok futni. Nem volt semmilyen kiugró lassulás vagy hullámvölgy. Az elején megpróbáltam a hét óra tizenöt perces időhöz szükséges tempót futni, 4:15 perces iramot állítottam be az órámon, és ezt az első két órában sikerült is tartanom. Aztán kezdett melegedni az idő, így kicsit vissza kellett vennem, ráadásul a pulzusom is elkezdett emelkedni. Először 4:30, majd 4:40 körüli tempóban futottam, azaz nem estem vissza jelentősen, de azért lassultam kicsit. Ráadásul a sapkámat elfelejtettem magammal vinni, ezért egy másik pólót tekertem a fejemre, és minden körben bevizeztem. Nem voltam megijedve a melegtől, de próbáltam alkalmazkodni hozzá. A körülményekhez képest ennél jobbat nem tudtam volna futni, ezért elégedett vagyok. A magyar csapat is szépen teljesített, mindenki befejezte a versenyt, ami nagy szó, hiszen több mint hetven futó szállt ki.

Kik segítettek a verseny közben?

Maráz Zsuzsanna, Szabó Gábor és az egyik futó párja is sokat segített a magyaroknak. Nekem Gábor segített leginkább, minden szuperül ment, ezúton is köszönöm szépen neki és a többieknek is a támogatást.

Milyennek látta a világbajnokság rendezését?

A pálya tetszett, kicsit szintesnek bizonyult, minden körben volt kisebb emelkedő és lejtő is. A burkolat minősége jó volt, bár itt-ott akadt benne hiba. A szervezők a nagy melegre tekintettel beállítottak egy lajtoskocsit, úgyhogy onnan lehetett vizet venni, gyakorlatilag úgy működött, mint egy zuhanyzó. Erre a frissítési lehetőségre nagyon nagy szükség volt a hőség miatt.

Milyen céljai vannak a közeljövőben?

Idén már nem tervezek újabb versenyt. Szerettem volna huszonnégyórás versenyen is futni, de végül ez nem valósul meg. Az viszont biztos, ha jövőre elérhető távolságban lenne egy világbajnokság, vagy akár egy Európa-bajnokság, akkor szeretnék az egyiken, vagy lehetőség szerint mindkettőn részt venni.

