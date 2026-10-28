Atlétika: az U18-as Eb-bronzérmes Marton Zsófi is bizonyíthat Dakarban
A magyar atlétákat öt fiatal képviseli a dakari ifjúsági olimpián, köztük az U18-as Eb-bronzérmes súlylökő, Marton Zsófi.
Hivatalosan október 31-én veszi kezdetét az ifjúsági olimpia Szenegál fővárosában, Dakarban. A korosztályos multisporteseményen 13 sportágban összesen 28 magyar fiatal bizonyíthat. A küldöttségben öt versenyző képviseli az atlétákat.
Alföldi Sára Kata 5000 méteres gyaloglásban, Fekete Sára 1500 méteres, Horváth Áron 200 méteres síkfutásban indul, Marton Zsófi súlylökésben, míg Zsombor Csenge rúdugrásban... tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n
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