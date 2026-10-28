Videó: Kocsis véletlenül fellökte ünneplés közben a labdaszedőt, majd nekiadta a mezét

A 24 éves támadó a győztes gólt követő ünneplés közben véletlenül fellökte az egyik labdaszedőt. Kocsis azonnal nyugtatni kezdte a megszeppent gyereket, majd a lefújás után a mezét is odaadta neki.

„Kicsit nekiszaladtam és elesett szegény, elkezdett sírni, aztán megsajnáltam. Cserébe odaadtam a mezemet, elnézést kérek tőle itt is” – mondta a meccs után lapunknak Kocsis Dominik.