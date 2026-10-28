Videó: Kocsis véletlenül fellökte ünneplés közben a labdaszedőt, majd nekiadta a mezét
Mint ismert, a DVSC 3–2-re nyert az NB III-as Csepel vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában. A mérkőzés végjátékában ritkán látható jelenet főszereplője lett a vendégek támadója, a harmadik debreceni gólt jegyző Kocsis Dominik.
A 24 éves támadó a győztes gólt követő ünneplés közben véletlenül fellökte az egyik labdaszedőt. Kocsis azonnal nyugtatni kezdte a megszeppent gyereket, majd a lefújás után a mezét is odaadta neki.
„Kicsit nekiszaladtam és elesett szegény, elkezdett sírni, aztán megsajnáltam. Cserébe odaadtam a mezemet, elnézést kérek tőle itt is” – mondta a meccs után lapunknak Kocsis Dominik.
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