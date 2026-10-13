Nemzeti Sportrádió

Infantino 1.72 millió dolláros extra „kifizetést” kapott a vb-vel összefüggésben – sajtóhír

2026.10.13. 18:31
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A FIFA cáfolta a Gianni Infantino további fizetésével kapcsolatos híreket (Fotó: Getty Images)
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FIFA foci vb 2026 Gianni Infantino
Az ESPN amerikai televíziós csatorna birtokába került dokumentumok szerint Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke 2024-ben 1.72 millió dollárt kapott az idei, Észak-Amerikában rendezett világbajnoksággal összefüggésben.

Az Egyesült Államok adóhatósága (IRS) nyilvántartása alapján Infantino ezt az összeget 2024-ben az FWC2026 nevű, az Egyesült Államokban bejegyzett, a FIFA által az amerikai-kanadai-mexikói rendezésű vb szervezésére, irányítására és lebonyolítására létrehozott szervezettől kapta.

Az 1.72 millió dolláros összeg a FIFA-tól származó, 2024-re vonatkozó – mintegy 4.9 millió dollárt kitevő – fizetésén és egyéb juttatásain felül érkezett Infantinóhoz.

A jelentés szerint ezt a kiegészítő juttatást nem tüntették fel a FIFA 2024-es éves beszámolójában, nem is hozták nyilvánosságra, és az átláthatóság hiánya sértheti a FIFA alapszabályát, amely kimondja: „a FIFA elnökének, főtitkárának és a Tanács tagjainak egyéni juttatásait nyilvánosságra kell hozni”.

A FIFA szóvivője az ESPN-nek nyilatkozva kijelentette: a szervezet „határozottan visszautasít minden olyan feltételezést, miszerint megsértették volna” az alapszabályt.

„A FIFA nem ad második fizetést az elnöknek, és a juttatásokkal kapcsolatos minden jelentéstételi kötelezettségnek eleget tesz – olvasható a közleményben. – A FIFA-elnök éves juttatásáról, valamint az egyéb szerződéses juttatásokról a független bérezési, juttatási albizottság dönt.”

A nemzetközi szövetség ezenkívül határozottan visszautasít minden olyan állítást, miszerint elmulasztotta volna bármilyen pénzügyi információ közzétételét vagy megsértette volna az alapszabályt. A FIFA pénzügyi beszámolóit független könyvvizsgálók ellenőrzik, és minden bevallás összhangban áll a svájci, az egyesült államokbeli és az egyéb érintett országok adójogi előírásaival – tették hozzá.

A FIFA-t 2016 óta irányító Infantino elleni bírálatsorozat július végén kezdődött, amikor a sportvezető jelezte, a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna.

A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de a kritikusokat ez „nem hatotta meg”. Az Európai (UEFA), az Ázsiai (AFC), valamint az Észak- és Közép-Amerikai (CONCACAF) Labdarúgó-szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban. Aleksander Ceferin, az UEFA vezetője kijelentette, az Infantino-terv szétzilálta a világ futballjának egységét. Az elnöknek ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó-szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció is támogatja Infantinót.

 

FIFA foci vb 2026 Gianni Infantino
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