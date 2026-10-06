Nemzeti Sportrádió

Merino duplájával fordított a világbajnok, Perisic hiába lőtt gólt, kiállították és kikaptak

2026.10.06. 22:40
null
Perisic góljával szerezték meg a vezetést a horvátok, de a 80. percben kiállították (Fotó: AFP)
Címkék
Nemzetek Ligája Horvátország Spanyolország
A labdarúgó Nemzetek Ligájában, az A3-csoportban Horvátország Ivan Perisic góljával sokáig vezetett a világbajnok Spanyolország ellen, de a 37 éves támadót a 80. percben kiállították, a vendégek pedig a csereként duplázó Mikel Merino verzérletével fordítottak.

 

 

NEMZETEK LIGÁJA 
A3-CSOPORT 

4. forduló
Horvátország–Spanyolország 1–2 
Split. V: Lambrechts (belga)
Spanyolország: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Pino, 87.), Rodri (Zubimendi, 71.) – Yamal (Munoz, 78.), Olmo (Fermín, 71.), Álex Baena (Merino, a szünetben) – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Horvátország: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol – Modric (Sucic, 66.), Jakic – Vlasic (Baturina, 71.), Kovacic (Pasakic, 88.), Perisic – Matanovic (Beljo, 66.). Szövetségi kapitány: Slaven Bilic
G: Perisic (17.), ill. Merino (61., 89.)
Kiállítva: Perisic (80., 2. sárga lappal)

Összefoglaló hamarosan.

 

 

Nemzetek Ligája Horvátország Spanyolország
Legfrissebb hírek

NL, B-liga: Svájc feljutott az A-ligába, Matko hozta a szlovén győzelmet

Minden más foci
7 perce

Harry Kane beállította Shilton rekordját, Anglia magabiztosan verte meg a cseheket

Minden más foci
13 perce

„A szövetségi kapitány kétszer szegte meg a szavát” – közleményt adott ki Cristiano Ronaldo

Minden más foci
1 órája

Turi betalált, Feröer ikszelt Kazahsztánnal a Nemzetek Ligájában

Minden más foci
4 órája

Kiváló hangulatról írnak a szlovákok az ukrán–magyar NL-mérkőzés után

Magyar válogatott
6 órája

A magyar sikerrecept: kevés passz, rövid labdabirtoklás, egyritmusú támadások

Magyar válogatott
7 órája

Olvasóink szerint Csinger Márk volt a magyar válogatott legjobb játékosa az ukránok ellen

Magyar válogatott
9 órája

Csinger Márk: Jókor voltam jó helyen

Magyar válogatott
16 órája