Merino duplájával fordított a világbajnok, Perisic hiába lőtt gólt, kiállították és kikaptak

A labdarúgó Nemzetek Ligájában, az A3-csoportban Horvátország Ivan Perisic góljával sokáig vezetett a világbajnok Spanyolország ellen, de a 37 éves támadót a 80. percben kiállították, a vendégek pedig a csereként duplázó Mikel Merino verzérletével fordítottak.

NEMZETEK LIGÁJA

A3-CSOPORT 4. forduló

Horvátország–Spanyolország 1–2

Split. V: Lambrechts (belga)

Spanyolország: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Pino, 87.), Rodri (Zubimendi, 71.) – Yamal (Munoz, 78.), Olmo (Fermín, 71.), Álex Baena (Merino, a szünetben) – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Horvátország: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol – Modric (Sucic, 66.), Jakic – Vlasic (Baturina, 71.), Kovacic (Pasakic, 88.), Perisic – Matanovic (Beljo, 66.). Szövetségi kapitány: Slaven Bilic

G: Perisic (17.), ill. Merino (61., 89.)

Kiállítva: Perisic (80., 2. sárga lappal) Összefoglaló hamarosan.