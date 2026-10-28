Elképesztő öngól, a Zalaegerszeg kiejtette a balszerencsés Győrt

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

ZALAEGERSZEGI TE FC–ETO FC 3–1 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2238 néző. Vezette: Bogár Gergő (Vígh-Tarsonyi Gergő, Aradi József)

ZTE: Gundel-Takács – Harangi, Peraza, Vera (Penalba, 68.), Calderón – Krevszun, Amato, Kiss B. (Kujovic, 79.) – Richards (Maxsuell, 59.), Alfonso (Matheus Machado, 79.), Marlon (Arthur Henrique, 59.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

ETO: Megyeri – Bennette (Selyem, 82.), Urblík N., Krpics, Stefulj – Huszár (Gavrics, 59.), Élan Ricardo (Bánáti, a szünetben), Agba (Bumba, 74.), Szép – Kulenovic, Djukanovics (Marong, 58.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Alfonso (30.), Penalba (83.), Bumba (90+1. – öngól), ill. Bánáti (70.)

MESTERMÉRLEG

Filipe Celikkaya: – Nagyon jó mérkőzés volt, megérdemeltük a győzelmet. A Győr megtisztelt bennünket azzal, hogy a legjobb csapatával érkezett. De nem ünneplünk, hanem készülünk az MTK elleni bajnokira, mert szükségünk van a pontokra.

Efraín Juárez: – Kiélezett mérkőzés volt, többször eltaláltuk a kapufát, a ZTE viszont jobban koncentrált a döntő pillanatokban. Meg akartuk nyerni a kupát, úgyhogy most nagyon csalódottak vagyunk, gyorsan fel kell dolgoznunk ezt a csapást.

Nem vacakoltak sokat a szerda esti zalaegerszegi mérkőzésen a győriek, kapufával kezdtek, a bal oldalról beívelt szöglet után a labda az alapvonalon túlra vágódott. Mindkét élvonalbeli együttes alaposan megváltoztatta a kezdőcsapatát, s persze mindkettőnél fogadkoztak, hogy a kupasorozatban a legjobb tizenhat közé akarnak jutni. Az első negyedóra kiegyenlített, közepes iramú játékot hozott. Megyeri Balázs pontatlan kidobása emelte meg kicsit a vendégszurkolók pulzusát, de csak rövid időre, mert a kapus egyből kijavította a hibáját. Aztán visszaállt a rend, azaz maradt a közepes iram átütőerő nélkül.

Az első futballjelenetet a harmincadik percben láthatták a nézők, ügyes hazai akció végén Lucas Alfonso futtából, ballal húsz méterről bombagólt lőtt a bal felső sarokba. Ez jót tett a a játéknak, javult az iram, a Győr is jobban próbálkozott, és a ZTE is sebességet váltott. A kapuk azonban továbbra sem forogtak veszélyben, ám Gundel-Takács Bencét azért tesztelgették a vendégek, de a válogatott kerettag amikor kellett, ügyesen hárított.

A térfélcsere után a kék-fehérek kezdtek lendületesebben. Megpróbálták mélységből kihozni a labdákat, többet futottak, és ez mezőnyfölényt is hozott. Tíz perc után viszont átvette a játék irányítását az ETO. A 62. percben kis híján Kiss Bence hozta a szívbajt a hazaiakra, röviden adott haza, és a szemfüles Szépről a labda az alapvonalon túlra pattant. Továbbra is nyomott a Győr, a csereként beálló Bánáti Kevin szép megoldás után az ötösről a bal felső sarokba fejelt. Az egyenlítés után egyből cserélt a ZTE, rutinosabb játékosokat hozott be. Egy fejes parádét követően a 83. percben előnyhöz jutottak a zalaiak, Amato fejelt a bal oldalon tartózkodó Emin Kujovichoz, aki a középen érkező Thiago Penalbához bólintott, ő pedig az ötösről a kapu jobb oldalába juttatta fejjel a labdát.

Az előny után érthetően kitámadott a győri gárda, megpróbált egyenlíteni, egy kontra után a lendületes Danilo Krevszun robogott a vendégek kapuja felé, a tizenhatosnál utolérték a védők, amikor már veszni látszott a helyzet, Claudiu Bumba próbált felszabadítani, egészen pontosan hazaadni a labdát, de Megyeri Balázs már kiindult a kapujából. Öngól. Így a harmadik ZTE-gólnak örülhetett a lelkes zalai publikum.

A két NB I-es gárda a kapu előtt határozottabb ZTE jutott be a legjobb tizenhat csapat közé. 3–1