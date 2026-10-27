Aranylabdás példakép – Mohai Dominik jegyzete

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.10.27. 23:28
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Aranylabda NS-jegyzet jegyzet NS-VÉLEMÉNY Harry Kane

Harry Kane története minden sportolónak, de még a hétköznapok taposómalmában csetlő-botló sportrajongó civilnek is inspiráló. Biztos vagyok benne, hogy miközben sorra előzte meg a Premier League örök góllövőlistáján a legendás csatárokat, iszonyúan fájt neki és borzasztóan nehezen élte meg, hogy őt és szeretett klubját, a Tottenham Hotspurt azzal cukkolják, hogy minden idény végén serleg nélkül maradnak. A 2016-os bajnokságot a Leicester City ellen bukta el, és a végén még az ezüstérmet sem szerezte meg, annyira szétesett a csapata. A 2019-es Bajnokok Ligája-döntőben a Liverpool ellen percek alatt szertefoszlott minden álom. A Manchester City elleni 2021-es Ligakupa-döntő előtt menesztették az addig minden klubjánál a sikerre garanciát biztosító José Mourinhót, a Spurs el is „spursözte” a finálét, kikapott 1–0-ra.

Csaknem tíz éven át húzta a Tottenham sokszor kátyúba ragadó szekerét, de 2023-ban elege lett abból, hogy a klub is gáncsolja törekvéseiben. El sem tudom képzelni, milyen lelkiállapotban készült a 2024–2025-ös idényre, miután a Bayernnel sem sikerült trófeát szereznie, majd a nyáron egymás után a második Eb-döntőjében maradt alul. Aztán Vincent Kompanyval végre megérkezett az áttörés, szinte bele sem kóstolt még a címek gyűjtésébe, máris aranylabdás, és nem túlzás azt állítani, hogy futball-legenda lett. Nem is lehetne jobb helyen a sportág legrangosabb egyéni elismerése: amellett, hogy szédületesen jó csatár, a játékintelligenciájának és rúgótechnikájának köszönhetően mélységi irányítót is játszhatna. Ennél is fontosabb, hogy megmaradt annak a szerény, kulturált, a sajtóval és a szurkolókkal is tisztelettudó, minden szívfacsaró csalódás után is egyenes gerinccel, udvariasan kiálló embernek. Amikor Ronaldo Nazário kihirdette a győztest, mindent elmondott Kane-ről, ahogy hitetlenkedve, hirtelen a kezébe temette az arcát, majd beszédében a minden pillanatban mellette álló, hivatását is feladó felesége szerepét emelte ki. 

Harry Kane nemcsak azt tanította meg a futballvilágnak, hogy soha, semmilyen körülmények között nem szabad feladni, hanem azt is, hogy valaki lőheti számolatlanul a gólokat, megdöntheti a korábban megdönthetetlennek hitt rekordokat, nincs annál fontosabb, hogy jó ember, igazi példakép maradjon.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

Aranylabda NS-jegyzet jegyzet NS-VÉLEMÉNY Harry Kane
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